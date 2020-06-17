2020-06-17T11:15:59+03:00
Общество

В Ставрополе прошла первая репетиция парада Победы

Участников торжественного шествия ждут еще две репетиции
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба комитет СК по делам национальностей и казачестваФото: пресс-служба комитет СК по делам национальностей и казачества
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В Ставрополе на площади Ленина 16 июня прошла первая репетиция парада Победы. Традиционно в нем поучаствовала парадная коробка из числа казаков Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска. В ее состав вошли 86 казаков.

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Так, вчера, сначала казаки отработали упражнения по строевой подготовке, а после поучаствовали в общем тренировочном марше с военнослужащими.

В краевом центре пройдут еще две репетиции на площади Ленина: вечерняя тренировка 18 июня и генеральная - 20 июня.

Фото: пресс-служба комитет СК по делам национальностей и казачества

Фото: пресс-служба комитет СК по делам национальностей и казачества

Напомним, что военный парад в центре Ставрополя 24 июня состоится с учетом требований социального дистанцирования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Так, в центре города нанесут специальную разметку и проведут мероприятия по дезинфекции. Что касается участников торжественного марша, то их число будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, санитарно-эпидемиологическая обстановка в края непростая, но контролируемая.

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Что касается участников торжественного марша, то их число будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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