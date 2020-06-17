В Ставрополе прошла первая репетиция парада Победы
В Ставрополе на площади Ленина 16 июня прошла первая репетиция парада Победы. Традиционно в нем поучаствовала парадная коробка из числа казаков Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска. В ее состав вошли 86 казаков.
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Так, вчера, сначала казаки отработали упражнения по строевой подготовке, а после поучаствовали в общем тренировочном марше с военнослужащими.
В краевом центре пройдут еще две репетиции на площади Ленина: вечерняя тренировка 18 июня и генеральная - 20 июня.
Фото: пресс-служба комитет СК по делам национальностей и казачества
Напомним, что военный парад в центре Ставрополя 24 июня состоится с учетом требований социального дистанцирования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Так, в центре города нанесут специальную разметку и проведут мероприятия по дезинфекции. Что касается участников торжественного марша, то их число будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, санитарно-эпидемиологическая обстановка в края непростая, но контролируемая.
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Что касается участников торжественного марша, то их число будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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