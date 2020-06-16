В Ставрополе нанесут разметку для парада Победы

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:00:23+03:00

В центре города нанесут специальную разметку и проведут мероприятия по дезинфекции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Что касается участников торжественного марша, то их число будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора

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Власти Ставрополья намерены соблюсти все требования Роспотребнадзора при проведении военного парада в Ставрополе. Так,

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Военный парад в центре Ставрополя пройдет с учетом требований социального дистанцирования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Так, в центре города нанесут специальную разметку и проведут мероприятия по дезинфекции.

Что касается участников торжественного марша, то их число будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, санитарно-эпидемиологическая обстановка в края непростая, но контролируемая.

По данным министерства здравоохранения региона, диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 3845 жителей края, в том числе у 329 детей. Всего от инфекции скончался 71 пациент.

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ИСТОЧНИК KP.RU