В Ставрополе нанесут разметку для парада Победы
Власти Ставрополья намерены соблюсти все требования Роспотребнадзора при проведении военного парада в Ставрополе. Так,
Что ставропольцы думают о проведении парада Победы в условиях коронавируса
Военный парад в центре Ставрополя пройдет с учетом требований социального дистанцирования. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Так, в центре города нанесут специальную разметку и проведут мероприятия по дезинфекции.
Что касается участников торжественного марша, то их число будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
По данным пресс-службы губернатора Ставрополья, санитарно-эпидемиологическая обстановка в края непростая, но контролируемая.
По данным министерства здравоохранения региона, диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 3845 жителей края, в том числе у 329 детей. Всего от инфекции скончался 71 пациент.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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