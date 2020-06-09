2020-06-09T14:04:44+03:00
Общество

В Ставрополе парад Победы пройдет без скопления людей

Зрители смогут заходить по пригласительным билетам
Ася АСРЯН@asya1693
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Окончательное решение о формате парада Победы примут за несколько дней до даты праздника с учётом мнения специалистов РоспотребнадзораОкончательное решение о формате парада Победы примут за несколько дней до даты праздника с учётом мнения специалистов РоспотребнадзораФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе рассказали, как пройдет парад Победы. Об этом сегодня, 9 июня говорил Владимир Владимиров на совещании по вопросу подготовки торжественного шествия. По словам губернатора, парад Победы в крае должен пройти безопасно.

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Так, все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.

Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.

Губернатор Ставрополья также сегодня заявил, что окончательное решение о формате парада Победы примут за несколько дней до даты праздника с учётом мнения специалистов Роспотребнадзора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что вместо привычного парада на центральной площади, состоялся Воздушный Парад Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года. В небо над краевой столицей поднялись шесть вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и четыре самолета СУ-25СМ3 и СУ-30СМ. Жители Ставрополя уже видели эту боевую технику на днях - во время тренировочных полетов и генеральной репетиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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