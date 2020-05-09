Вместо привычного парада на центральной площади, состоится Воздушный Парад Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года. Прямая онлайн-трансляция демонстрационных пролетов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется на сайте KP.RU в 10:00.

В небо над краевой столицей поднимутся шесть вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и четыре самолета СУ-25СМ3 и СУ-30СМ. Жители Ставрополя уже видели эту боевую технику на днях - во время тренировочных полетов и генеральной репетиции.

Главное, чтобы не подвела погода, как на День города и края в прошлом году. Тогда из-за сильной облачности под угрозой оказалось выступление легендарной пилотажной группы «Стрижи». Но через пару часов истребители МИГ-29 все же пронеслись над Владимирской площадью в Ставрополе. 9 мая 2020 года в Ставрополе также ожидается прохладная и пасмурная погода. В утренние часы температура воздуха составит плюс 7-9 градусов, днем воздух прогреется до 12-14 градусов, но до 16-18 м/с усилится ветер, временами будет срываться дождь.

- Такой праздник никакая погода не испортит! Наша обязанность - отдать дань уважения защитникам Отечества, которые отдали свои жизни за Родину, - подчеркнул замкомандующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Александр Борисенко и попросил ставропольцев оставаться дома и наблюдать за авиапарадом из окон - пролет будет виден во многих точках города.

О том, какие еще мероприятия ждут жителей Ставрополя в День Победы 9 мая, читайте по ссылке.

КСТАТИ

Воздушный Парад Победы в Ставрополе 9 мая 2020 - не единственная небесная акция в этом году. Так, накануне праздника краевую столицу облетел воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы. Аналогичная акция только с 21-метровым стягом прошла в Железноводске. А в небе над Буденновском пилотажная группа выстроилась в главную дату этого года - 75.