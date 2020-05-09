2020-05-09T02:44:30+03:00
Общество

Воздушный Парад Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Воздушный Парад Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года начнется в 10 утра [видео]
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
В Авиапараде в Ставрополе 9 мая 2020 года примут участие 10 единиц боевой техникиВ Авиапараде в Ставрополе 9 мая 2020 года примут участие 10 единиц боевой техникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вместо привычного парада на центральной площади, состоится Воздушный Парад Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года. Прямая онлайн-трансляция демонстрационных пролетов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется на сайте KP.RU в 10:00.

В небо над краевой столицей поднимутся шесть вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и четыре самолета СУ-25СМ3 и СУ-30СМ. Жители Ставрополя уже видели эту боевую технику на днях - во время тренировочных полетов и генеральной репетиции.

Главное, чтобы не подвела погода, как на День города и края в прошлом году. Тогда из-за сильной облачности под угрозой оказалось выступление легендарной пилотажной группы «Стрижи». Но через пару часов истребители МИГ-29 все же пронеслись над Владимирской площадью в Ставрополе. 9 мая 2020 года в Ставрополе также ожидается прохладная и пасмурная погода. В утренние часы температура воздуха составит плюс 7-9 градусов, днем воздух прогреется до 12-14 градусов, но до 16-18 м/с усилится ветер, временами будет срываться дождь.

- Такой праздник никакая погода не испортит! Наша обязанность - отдать дань уважения защитникам Отечества, которые отдали свои жизни за Родину, - подчеркнул замкомандующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Александр Борисенко и попросил ставропольцев оставаться дома и наблюдать за авиапарадом из окон - пролет будет виден во многих точках города.

О том, какие еще мероприятия ждут жителей Ставрополя в День Победы 9 мая, читайте по ссылке.

КСТАТИ

Воздушный Парад Победы в Ставрополе 9 мая 2020 - не единственная небесная акция в этом году. Так, накануне праздника краевую столицу облетел воздушный шар с 10-метровым Знаменем Победы. Аналогичная акция только с 21-метровым стягом прошла в Железноводске. А в небе над Буденновском пилотажная группа выстроилась в главную дату этого года - 75.

vladimirvladimirov5807vladimirvladimirov5807
В честь Дня Победы в Буденновске истребители выстроились в число 75
29200 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье закрыли въезды и выезды в некоторые районы края
На Ставрополье еще один медик заболел коронавирусом
На Ставрополье суд подтвердил отстранение мэра Георгиевска
На Ставрополье планируют выделять нуждающимся молочную продукцию
В Ставрополе 9 мая пройдет авиапарад ко Дню Победы
Ставрополье отправило в «Коммунарку» 20 тонн минеральной воды
На Ставрополье осудили водителя, сбившего насмерть велосипедистку
В Ставрополе появилась мемориальная доска Заслуженному врачу России
В госпитале и больницах КБР коронавирусом заболели врачи
На Ставрополье провели акцию «Окна Победы»
В Ставрополе злоумышленник купил медали и ордена времен ВОВ
В Ставрополе «Бессмертный полк» провели в эфире радио «Комсомольская правда»
Похитил людей в нулевые: в Северной Осетии через 20 лет арестовали бандита