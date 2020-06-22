«Моя дочь не болела эпилепсией»: история резонансной смерти молодой чеченки обрастает подробностями

20 июня, в чеченском Гудермесе эксгумировали тело 23-летней матери троих детей. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину её смерти.

Напомним, эксгумацию решили провести для проверки сообщений в соцсетях о том, что молодая женщина погибла из-за «насильственных действий, совершённых её супругом».

Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс в СМИ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сеть взорвал видеоролик, где вопреки исламским обычаям ночью хоронят девушку. В кавказских пабликах писали, что молодую мать троих детей убил муж.

Похороны 23-летней чеченки ночью.

Сегодня, 22 июня чеченская правозащитница Хеда Саратова рассказала, что съездила к матери умершей Мадины, чтобы послушать, чего она хочет:

- Убитая горем мать Мадины - Хутмат Давлетмирзаева третий день находилась на похоронах не в самом лучшем состоянии. И вдруг ей сообщают по телефону, что её дочь умерла насильственной смертью. Она не сразу поняла смысл этих слов. Но сообщения пошли одно за другим, от родственников, знакомых и даже незнакомых «доброжелателей», - рассказывает Саратова.

По ее словам, эти сообщения довели бедную женщину до обморочного состояния. И она озвучила свое желание эксгумировать дочь. Эта идея вызвала бурю негодования со стороны родственников мужа усопшей. А дальнейшее их поведение и разговоры, «и сплетни со всех сторон, чуть не убили бедную женщину».

Мать умершей 23-летней Мадины - о смерти дочери.

- Мама Мадины просит: если этот человек (муж) виновен, то пусть его посадят. Если он не виновен, «я ничего не говорю».

- Я хочу знать, что стало с моей дочерью. Она была здорова. Она не болела эпилепсией, не было астмы», - рассказывает убитая горем женщина в интервью телекомпании ЧГТРК.

Фото: стоп-кадр репортажа на ЧГТРК

Сам репортаж еще не вышел в эфир. Его отрывок чеченская правоозащитница опубликовала на своей странице в соцсети, когда делилась последней информацией по резонансному делу.

- Я надеюсь, что справедливость восторжествует. Мне кажется, нам нужно просто ссылаться на результаты экспертизы и на доводы людей, которые знают реально, что произошло, - подытожила Хеда Саратова.

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