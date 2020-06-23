Коронавирус в Дагестане, последние новости на 23 июня 2020: 10 тысяч медработников награждены за борьбу с COVID-19

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 23 июня 2020. Последние новости о распространении COVID-19 на территории республики, число зараженных, выздоровевших и летальных исходов и другие подробности от «Комсомольской правды».

По данным на утро 23 июня коронавирусом в Дагестане заражено 7267 человек. За последние 24 часа диагноз подтвердился ещё у 79 человек. Отметим, что это рекордно маленький суточный прирост для региона за последние полтора месяца.

Несмотря на то, что ситуация продолжает улучшаться, число активных больных не перестает расти. На сегодня в республике 1960 человек находится под наблюдением врачей с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Число выздоровлений также продолжает расти. 4956 человек выписаны из больниц. Суточный прирост — 20 переболевших. К несчастью, множится и количество смертей. За последние 24 часа умерло ещё три пациента. Общее число скончавшихся — 351. Напомним, что ещё порядка 700 жителей погибли от вирусной пневмонии.

Что касается последних новостей, связанных с пандемией — в Дагестане наградили порядка 10 тысяч медицинских работников, участвовавших в борьбе с коронавирусом.

— Согласно указу главы республики, медалью «За доблестныи труд» наградят 7 человек, Поче тнои грамотои РД 3 42, присвоят почетное звание «Заслуженныи врач Республики Дагестан» — 128 медикам, поче тное звание «Заслуженныи работник здравоохранения Республики Дагестан » — 41 человек. Памятные именные часы получат 15 человек. Благодарность объявлена больше 10 тысяч медицинских работников, — сообщили в пресс-службе Минздрава региона.