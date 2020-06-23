2020-06-23T10:29:38+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Предоставленные средства призваны компенсировать затраты предпринимателей на сохранение бизнеса и персонала, число которого по новому перечню достигнет 5 миллионов человек
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В целях расширения поддержки со стороны государства малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему от последствий пандемии короновируса, Правительством РФ выделено 104 млрд. рублей бюджетных ассигнований.

Увеличение размера поддержки вызвано тем, что список субъектов МСП, включенных в перечень пострадавших, постоянно расширяется, а значит, все большее количество предпринимателей должны иметь возможность рассчитывать на помощь государства.

Предоставленные средства призваны компенсировать затраты предпринимателей на сохранение бизнеса и персонала, число которого по новому перечню достигнет 5 миллионов человек.

Количество организаций, имеющих возможность подать заявление на получение субсидии, достигло 1 миллиона 730 тысяч, то есть более 28% от всех субъектов МСП, зарегистрированных на территории России. Накопленные резервы РФ позволяют поддерживать предпринимательство в непростое время, и, по мнению экспертов, государственная помощь субъектам постоянно будет расширяться.

- Основная задача государства на сегодняшний момент – сдерживание роста уровня безработицы, который в мае достиг 6,1%. Выделяемые средства позволят предпринимателям не уходить «в тень», а также не выплачивать заработную плату «в конверте». Эффективность Правительственных мер подтверждают статистические данные, которые свидетельствуют о том, что по итогам первой половины июня уровень безработицы снизился до 5,7%, - считает профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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