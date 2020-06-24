2020-06-24T02:59:41+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 24 июня 2020: число выздоровлений растет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 24 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 24 июня 2020. Самые актуальные новости о распространении коронавируса на территории Республики Дагестан, статистика по числу заражений, выздоровлений и летальных исходов, а также динамика COVID-19 в регионе.

По данным на утро 24 июня коронавирусом в Дагестане заражено 7340 человек. Суточный прирост составил 73 заболевших — это самая низкая цифра за последние месяцы. В республике наблюдается стойкая положительная динамика.

Другим приятным фактором стал долгожданный рост числа выздоровлений. Так, за последние сутки выписан 41 человек — это также рекордный показатель за последние несколько недель. Всего COVID-19 переболели 4997 человек. Однако, несмотря на это, пока число активных больных также продолжает расти — суточный прирост составил 26 человек. Всего под наблюдением врачей остаётся 1986 дагестанцев.

К несчастью, растет и число жертв болезни. За последние 24 часа зафиксировано 6 летальных исходов. Их общее количество — 357. Более того, порядка 700 жителей скончались от вирусных пневмоний, которые, в большинстве случаев, также могли быть связаны с коронавирусом.

Сейчас регион находится на первом этапе выхода из самоизоляции. Разрешены занятия спортом на свежем воздухе, открыты парки, скверы и небольшие непродуктовые магазины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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