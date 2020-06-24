Пожар уничтожил большую часть рынка в Махачкале

В Махачкале сгорел рынок на проспекте Аметхана Султана. Пострадавших или жертв нет, сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Дагестан в оперативном сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в 18 часов от очевидца. К 19 часам МЧС выпустило первый отчет о происшествии: площадь пожара - 1,2 тысяч квадратных метров, с огнем борются 45 человек.

Пожар в махачкалинском рынке.Видео: соцсети

Однако уже через час ведомство сообщило, что площадь увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли уже 73 человек и 24 единицы техники. К 19:45 пожарным удалось локализовать пожар.

Тушить рынок закончили только в девять вечера. Об ущербе и причине происшествия пока ничего не говорят.