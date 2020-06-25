2020-06-25T10:05:26+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: СМИ узнали о планах компенсировать поддержку информационных технологий за счет налога

В частности, предлагается для компаний, работающих в данной отрасли снижение налога на прибыль с 20 % до 3%, а также снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% бессрочно.
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В связи с масштабированием сферы цифровых услуг во всех отраслях национальной экономики, возникает вполне закономерный вопрос о мерах по расширению поддержки и развитию IT- информационных технологий в России.

Президент России Владимир Путин пообещал проведение налогового маневра в данной отрасли, по аналогии с положительным опытом Индии и Ирландии, обеспечив, тем самым, наиболее выгодные условия для развития IT-сферы.

В частности, предлагается для компаний, работающих в данной отрасли снижение налога на прибыль с 20 % до 3%, а также снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% бессрочно.

Компенсировать понесенные Правительством затраты на поддержку отрасли планируется за счет возврата НДС на продажу софта (продажу исключительных прав на программное обеспечение и прав на их пользование по лицензионным договорам), что неизбежно повлечет за собой рост его стоимости на минимум на 16%. За счет проведения данных мер планируется пополнить бюджет государства на 42,5 млрд рублей уже по итогам 2021 года.

-Таким образом, по оценкам экспертов, эффект от предложенных мер господдержки может быть полностью нивелирован ввиду того, что фактические расходы компаний просто перераспределятся в другие направления, - считает профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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