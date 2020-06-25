2020-06-25T13:36:07+03:00
Происшествия

«Достал пистолет и расстрелял в упор»: дагестанские мажоры и сыновья депутата устроили драку и убили человека

В причинах конфликта разбирается Следственный комитет [фото, видео]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Подозреваемые Суракат (слева), Герейхан (в центре) и Хусейн АсилятовыПодозреваемые Суракат (слева), Герейхан (в центре) и Хусейн Асилятовы
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Мажоры, перестрелка, расстрел из пистолета в упор — в Махачкале произошло громкое убийство, после которого в розыск объявлены сыновья депутата Народного Собрания республики. А сам конфликт попал на кадры любительской видеосъемки.

Причины конфликта до сих пор неизвестны, да и пока следователям нечего сказать — подозреваемые все еще на свободе. Согласно сообщению СКР, потасовка произошла 23 июня на проспекте Акушинского, 14 в Махачкале.

Группа молодых людей устроила большие разборки: съехались люксовые автомобили, а их владельцы вели беседы на повышенных тонах. Недружелюбный разговор перерос в драку, которая закончилась трагедией.

Стрельба в центре Махачкалы.Сын экс-депутата Народного собрания Дагестана Суракат Асилятов подозревается в убийстве племянника бывшего начальника дагестанского филиала "Упрдор Каспий" Абдулбасира Омарова

«КП - Северный Кавказ» получила в свое распоряжение ориентировку на главных подозреваемых в совершении преступления. Следователи считают, что летальный выстрел мог совершить сын депутата Народного Собрания Дагестана Суракат Асиятилов.

— По версии следствия, он достал пистолет и расстрелял в упор Абдулбасира Омарова, который является племянником бывшего начальника дагестанского филиала Упрдор "Каспий" Абдулбасира Омарова. Было произведено семь выстрелов, парень 1993 года рождения скончался в больнице, — сообщил источник в правоохранительных органах.

После преступления полицейским республики была разослана ориентировка на подозреваемого и его возможных сообщников.

Ориентировка на подозреваемых

Ориентировка на подозреваемых

— Разыскиваются Асиятилов Суракат Магомедович, Асиятилов Герейхан Магомедович и Асиятилов Хусейн Магомедович, — указано в документе.

По сведениям источника, все трое — братья и сыновья действующего депутата Народного Собрания Дагестана Магомеда Асиятилова. Однако пока их причастность к преступлению не установлена окончательно. Уголовные дела по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Убийство» возбуждены по факту совершения преступлений. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан, поиски подозреваемых продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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