2020-06-24T20:17:55+03:00
Происшествия

Появилось видео после перестрелки "золотой молодежи" в Махачкале

Один парень погиб
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Андрей КАРА
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В сети появилось видео, снятое после перестрелки богатой молодежи в Махачкале. В инциденте умер один человек. По информации "Интерфакса", это племянник Абдулбасира Омарова - бывшего начальника республиканского филиала управления дорожного хозяйства "Каспий".

Согласно данным Следственного комитета по Республике Дагестан, происшествие случилось после 22 часов. Около ворот "Махачкалаводоканала" между мужчинами завязалась драка. Один из ее участников достал пистолет и семь раз выстрелил в обидчика.

На кадрах видно, как толпа молодых людей куда-то в страхе убегает. Позже в объектив камер наружного наблюдения попадает парень, который бежит с человеком на руках. Еще три мужчины идут следом. В конце все они оказываются в черном Hummer.

Перестрелка "золотой молодежи" в Махачкале. Последствия.Видео: соцсети

Подстреленный парень умирает в больнице. Следователи открывают уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Согласно сообщению ТАСС, в числе подозреваемых могут быть дети депутата Народного собрания Республики Дагестан. Ряд источников в правоохранительных органах сообщает, что ориентировка на предполагаемых виновных уже выпущена. Официального подтверждения информации пока нет.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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