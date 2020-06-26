Коронавирус в Дагестане, последние новости на 26 июня 2020: новые смерти и рост числа активных больных

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 26 июня 2020. Рассказываем последние новости, делимся актуальной информацией и статистикой, касающейся распространения коронавируса на территории Республики Дагестан.

По данным на утро 26 июня диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 7488 жителям республики. Это девятый результат по всей стране. Средний дневной прирост продолжает медленно уменьшаться. За последние 24 часа коронавирус подтвержден у 73 человек.

Число выздоровлений существенно выросло — резкий скачок зафиксирован 25 июня. Тогда одновременно выписались 468 дагестанцев. За последние сутки прирост куда более скромный — лишь три человека выздоровело.

Число активных зараженных снова упало. 26 июня под наблюдением врачей остается 1656 дагестанцев, инфицированных COVID-19. К несчастью, продолжает расти и число летальных исходов. За сутки скончалось 4 человека, общее число смертей — 364. Отметим, что в период пандемии ещё порядка 700 жителей умерли от вирусной пневмонии.

Сейчас ситуация в регионе значительно улучшилась, относительно конца апреля-начала мая. Вспышка вируса пройдена, регион медленно выходит из режима самоизоляции. Первый этап снятия ограничений предполагает разрешение заниматься спортом на улице, парки и скверы открыты для посещения, как и небольшие продуктовые магазины, площадью не более 400 квадратных метров.