Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 июня 2020: в регионе растет число умерших

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 июня 2020: публикуем последние статистические данные и свежие новости о коронавирусе. По состоянию на утро 26 июня в крае зафиксировали 4771 случай заражения COVID-19.

За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 76 раз. Всего от коронавируса скончались 90 пациентов. Выздоровели – 2718.

Положительные тенденции закрепляются. Число преодолевших болезнь вновь превысило количество новых фактов заражения. При этом, коэффицент распространения инфекции снижается, а охват тестированием растет.

С момента первого коронавирусного больного, зарегистрированного на Ставрополье, выплачено работникам медицинских организаций более 418 миллионов рублей. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения края Юрий Литвинов.

По его словам, эти выплаты получили более 11 тысяч медработников.

Меры поддержки были реализованы согласно постановлению Правительства РФ №415 и 488. Выплаты получили медики, которые оказывали непосредственно помощь заболевшим в больницах и на скорой помощи, а также медперсонал группы риска.