2020-06-26T08:16:10+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 июня 2020: в регионе растет число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 26 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
За сутки скончался еще один пациентЗа сутки скончался еще один пациентФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 26 июня 2020: публикуем последние статистические данные и свежие новости о коронавирусе. По состоянию на утро 26 июня в крае зафиксировали 4771 случай заражения COVID-19.

За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 76 раз. Всего от коронавируса скончались 90 пациентов. Выздоровели – 2718.

Положительные тенденции закрепляются. Число преодолевших болезнь вновь превысило количество новых фактов заражения. При этом, коэффицент распространения инфекции снижается, а охват тестированием растет.

С момента первого коронавирусного больного, зарегистрированного на Ставрополье, выплачено работникам медицинских организаций более 418 миллионов рублей. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения края Юрий Литвинов.

По его словам, эти выплаты получили более 11 тысяч медработников.

Меры поддержки были реализованы согласно постановлению Правительства РФ №415 и 488. Выплаты получили медики, которые оказывали непосредственно помощь заболевшим в больницах и на скорой помощи, а также медперсонал группы риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Минкультуры России планирует продлить Историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» до Волги
По словам Министра культуры РФ Ольги Любимовой, уже запланированы комплексные ремонтно-реставрационные работы на 25 объектах, входящих в состав Мемориального комплекса музея-заповедника «Сталинградская битва»
Чеснок: как вырастить хороший урожай
Чеснок сложно переоценить – это очень популярная у нас культура, потому его мы используем для профилактики простудных заболеваний. И его несложно вырастить на участке, главное знать основные правила выращивания, посадки и ухода в открытом грунте
Новости 24
В Ставрополе озвучили среднюю цену на бензин в крае
На Ставрополье экс-полицейский ответит за получение взятки
Фальшивого сотрудника ФСБ по Ставрополью наказали за обман женщины
Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от коронавируса
В Ставрополе благоустраивают сквер Декабристов
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4771
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 76 человек
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 90
Экс-главе Пятигорска Льву Травневу продлили арест
Чеченская девочка каталась на проводе и погибла
Границы Кисловодска расширили для развития санаторно-курортного комплекса
В Ставрополе 27 июня откроется ярмарка выходного дня
В Ставрополе заработали более 20 фонтанов
В Ставрополе 25 июня эвакуировали торговый центр «Космос»