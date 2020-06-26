2020-06-26T11:50:41+03:00
Общество

В Ставропольском филиале РАНХиГС успешно завершилась государственная итоговая аттестация

Впервые в этом году она проходила дистанционно в режиме видеоконференции
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В Ставропольском филиале РАНХиГС успешно завершилась государственная итоговая аттестация по направлению подготовки «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент». Впервые в этом году она проходила дистанционно в режиме видеоконференции.

«Непривычный формат, но несмотря на это, качество общения с преподавателями и уровень сложности сдачи экзаменов остался прежним», отмечает Чалова Юлия,выпускница Ставропольского филиала РАНХиГС.

- Конечно волнение присутствовало и у студентов, и у членов комиссии, но после того когда начинаются выступления, забываешь, что защита проходит в нестандартном формате. Интересные доклады переключают внимание от технической части к познавательной, и ты уже не замечаешь, как увлекаешься профессиональными вопросами. В целом, отзывы положительные, и у членов комиссии и у студентов. Это был интересный опыт, - прокомментировала заведующая кафедрой юридических и специальных дисциплин Ставропольского филиала РАНХиГС Ольга Перепадя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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