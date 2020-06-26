2020-06-26T15:41:21+03:00
Общество

«Кирпичный завод, кошары, стройки»: беглый раб шесть лет скитался, пытаясь выбраться из Дагестана

Виталий Супоненко сумел сбежать, но попал на следующую бесплатную работу
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фото / Виталий Супоненко. Фото: архив «КП» / Движение «Альтернатива»Иллюстративное фото / Виталий Супоненко. Фото: архив «КП» / Движение «Альтернатива»
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Он поехал в Дагестан за толстым кошельком и прекрасной работой, но оказался в рабстве на кирпичном заводе, сбежал, но попал на кошары и шесть лет скитался, становясь рабом то здесь, то там. Пугающую историю Виталия Супоненко рассказали «КП - Северный Кавказ» активисты движения против рабства «Альтернатива», выручившие беднягу из беды.

Когда в 2014 году Виталий Николаевич познакомился на площади Трёх Вокзалов в Москве с приятным мужчиной из Дагестана, он не мог даже предположить, что впереди его ждут шесть лет избиений и рабства. Мужчину «отработали» по стандартной схеме: золотых гор не обещали, но предложили хорошую и честную работу за неплохие деньги. Мужчины ударили по рукам, и Виталий сел на автобус до Махачкалы. Оттуда его забрали на машине и отвезли на кирпичный завод...

— Сначала Виталия удерживали в районе Каспийска на кирпичном заводе. Работал он, разумеется, бесплатно. Когда мужчина понял, куда попал — пытался бежать. И не без успеха. Но он попал из огня да в полымя — услышав его историю, встреченные по пути незнакомцы не помогли, а увезли его на следующую бесплатную работу, — рассказали «КП - Северный Кавказ» активисты движения.

Виталий Супоненко. Фото: Движение «Альтернатива»

Виталий Супоненко. Фото: Движение «Альтернатива»

Беглый раб скитался шесть лет, попадая с кирпичного завода на кошару, с кошары на стройку. Где-то платить отказывались, где-то награждали такой смешной платой, что прожить на неё едва ли представлялось возможным.

— К лету 2020 года из-за тяжелейшего образа жизни у нашего героя появились существенные проблемы со здоровьем. И неудивительно, ведь попал в Дагестан он уже разменяв шестой десяток. Последнее время он искал любые возможности выбраться. В итоге смог найти честных полицейских на автовокзале, которые связались с нашим координатором, — сообщает «Альтернатива».

Сейчас Виталий вернулся Супоненко вернулся в Москву и устроился на старую работу. С мужчиной все хорошо. Шесть лет каторжного труда и рабства в Дагестане он старается не вспоминать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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