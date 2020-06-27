«Оторванная селезенка вышла наружу»: в Ингушетии врачи прооперировали пациента при выключенном свете

Инцидент произошел в Ингушетии. Там местный житель Салауди Ахматов вышел на балкон во время урагана и получил серьёзные травмы:

- Ураган был сильный, молнии бились. Я жене говорю, иди сюда, посмотри, как молнии бьются. Я первый пошел и меня молния ударила сразу, - вспоминает пациент, лежа в палате.

Мужчину с различными травмами доставили в медучреждение. Ему требовалась немедленная операция:

- Перелом множественный, оскольчатый, 9 ребер, левая сторона грудной клетки, это разрыв нижней доли левого легкого. Это разрыв полного купола диафрагмы слева. И на месте выхода со стороны спины уже селезенка вышла наружу. Оторванная селезенка, - рассказывает дежурный в ту ночь врач Башир Аушев.

К несчастью, в ту ночь из –за погоды в больнице не было ни воды, ни света. Медикам пришлось подсвечивать операционный стол телефонами:

- Свет отрубился в тот самый момент, когда мы работали на сосудах. Ждать пока что-то включится… вариантов не было. Пришлось воспользоваться подручными средствами. Операция длилась шесть часов, мужчину удалось спасти, - описывает события того сложного дежурства торакальный хирург Башир Аушев.

Позже электрики подключили генератор и свет появился, - пишет Telegram-канал Mash.Начало формы

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