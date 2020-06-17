В Пятигорске провели уникальную операцию и спасли 80-летнюю пациентку

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:33:24+03:00

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В Пятигорской городской больницы № 1 в региональном сосудистом центре проводятся операции, ранее недоступные на территории КМВ. За короткий срок уже спасены сотни жизней. Об этом сегодня, 17 июня сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Один из ярких примеров – история 80-летней пациентки, экстренно госпитализированной в центр. Опасения врачей подтвердились, проблемы с сосудами головного мозга угрожали жизни женщины.

По словам Владимира Владимирова, пятигорские медики выполнили сложное стентирование сразу двух артерий и полностью восстановили кровоток.

Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске начали реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Программа реабилитации проводится по полису ОМС и включает в себя аппаратную физиотерапию, использование природных лечебных факторов и работу с психологами.

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Курс рассчитан на 14 или 17 дней, в зависимости от тяжести состояния пациента (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU