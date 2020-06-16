В Пятигорске начали реабилитацию пациентов после коронавируса
В Пятигорске начали реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Программа реабилитации проводится по полису ОМС и включает в себя аппаратную физиотерапию, использование природных лечебных факторов и работу с психологами.
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Курс рассчитан на 14 или 17 дней, в зависимости от тяжести состояния пациента.
Для прохождения реабилитации после коронавируса в город-курорт уже приехали около 60 человек из Карачаево-Черкесии, Ставрополья и других регионов СКФО.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье дадут отдохнуть в санаториях медикам, борющимся с COVID-19. Ведомствам поручено подготовить предложение по организации курортной реабилитации.
ИСТОЧНИК KP.RU