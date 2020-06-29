2020-06-29T06:21:16+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 29 июня 2020: три четверти больных лечатся от коронавируса дома

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 29 июня 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 29 июня 2020: самая свежая и актуальная информация о распространении коронавируса на территории республики. Число активных больных и заражений, количество выписанных пациентов и летальных исходов — в материале «КП - Северный Кавказ».

По данным на утро 29 июня 2020 года коронавирусом в Карачаево-Черкесской Республике заражено 3379 человек. Суточный прирост составил 74 пациента — позитивная цифра в свете вспышки заболеваемости, начавшейся в регионе пару недель назад.

Число активных больных по прежнему очень большое — 2053 пациента лечатся от коронавируса в данный момент. Отметим, что согласно данным минздрава, лишь 589 из них находятся в больницах, остальные, а это почти три четверти больных, получают амбулаторное лечение на дому.

Число выздоровевших немногим превышает 38% всех заболевших. В абсолютных цифрах это 1314 пациентов за весь период пандемии. Однако темпы роста обнадеживают — за последние сутки выписано 99 человек.

Число летальных исходов пока не растет. Лишь 12 человек скончались от коронавируса в КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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