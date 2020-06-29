2020-06-29T11:31:28+03:00
Общество

Ставропольский филиал РАНХиГС: Дело в форме: банки запустят новые продукты с заявкой через портал «Госуслуги»

На сегодняшний момент к оформлению доступны только кредитные продукты, а также два самых популярных страховых продукта (КАСКО и ОСАГО)
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В целях развития интеграционных процессов между ведущими цифровыми порталами, принадлежащими государству и кредитным учреждениям, в ближайшем будущем планируется использовать данные клиентов для расширения предоставления им банковских продуктов.

Это взаимовыгодный проект, как для частных пользователей, так и для банковских учреждений, поскольку первым он позволяет значительно сократить время на сбор необходимых документов, а вторым – на проверку частной информации.

На сегодняшний момент в проекте «Цифровой профиль» участвует 10 ведущих банков России (в том числе, Сбербанк и ВТБ), а предоставление всей информации по клиентской базе осуществляется только после получения согласия от частного лица. Формы заявки заполняются автоматически, посредством данных, загруженных на портале «Госуслуги».

На сегодняшний момент к оформлению доступны только кредитные продукты, а также два самых популярных страховых продукта (КАСКО и ОСАГО).

- В ближайшей перспективе для пользователей портала будет открыт доступ к получению дебетовых карт и открытию депозитов. Проект «Цифровой профиль» был запущен в конце мая 2020 года, однако по итогам первого месяца работы уже было получено 113 тысяч согласий на обработку персональных данных от частных пользователей для последующего оформления кредитных заявок, что может характеризовать данный проект как востребованный и перспективный, - считает профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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