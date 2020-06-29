«С октября до конца года будет бушевать пандемия»: Андрей Разин считает, что Россию нужно спасать от второй волны коронавируса

Спасти Россию от второй волны распространения коронавирусной инфекции могут ее граждане и своевременные решения правительства — такую точку зрения, опираясь на мнение «очень серьезных специалистов», высказал продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

По его словам, вспышка эпидемии должна обойти Российскую Федерацию, но может вспыхнуть на территории европейских стран.

— Как я и предсказывал, ссылаясь на мнения очень серьезных специалистов, с октября до конца года будет бушевать пандемия. Она коснется Европы. Но, думаю, что события, которые происходят в США и других странах обойдут Российскую Федерацию. Согласен с прогнозом доктора Мясникова, который говорил о второй волне пандемии в Европе и Америке. И согласен, что она может унести до полутора миллионов жизней, — считает знаменитый продюсер.

Андрей Разин полагает, что ответственное отношение граждан России могут уберечь страну от эпидемии. В частности, он просит людей не выезжать из страны и строго соблюдать рекомендации Минздрава.

— Так, что прошу всех воздержаться от поездок за границу, потому что будет очень серьезная ситуация и огромное количество смертеи . Желательно оставаться в нашеи стране, а нашим властям продолжать придерживаться режима изоляции и не пускать на территорию России граждан других стран, пока вторая волна эпидемии не прои де т. Это единственное, что может спасти Россию, — полагает Разин.

Напомним, что на данный момент эпидситуация в стране стабилизировалась, прослеживается положительная динамика. Регионы поэтапно выходят из режима самоизоляции, соблюдая необходимые ограничения и меры предосторожности.

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