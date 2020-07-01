Бил и ломал, чтобы не убежал: живодер, покалечивший львенка, попал под статью

Прокуратура Дагестана взялась за дело об избиении 8-месячного львенка Симбы. Малыш работал реквизитом у пляжного фотографа. Мужчина повредил ему лапы и позвоночник, чтобы тот не убежал. Периодически хозяин издевался над животным просто так, передает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Первыми покалеченного львенка нашли пользователи сети. Местные зоозащитники оказали помощь Симбе, а затем обратились к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну, известному по спасению хищников от тяжелых увечий. Мужчина увез животное в свой приют "Спаси меня", где ему сделали несколько сложных операций. Кроме того, ему удалось выяснить, что пляжный фотограф числится в сочинском "черном списке живодеров".

Полиция Избербаша не стала возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Однако городская прокуратура подключилась к истории и после проверки отменила решение сотрудников МВД. Материалы вернули в орган дознания на еще одну проверку с указанием о возбуждении уголовного дела.

В приюте Симбе хорошо, но после лечения его перевезут в родную средуФото: СОЦСЕТИ

- Кроме того, в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратурой внесено представление в ОМВД России по Избербашу, - сказано в сообщении.

Сейчас по факту открыто уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Симбу продолжают лечить в Челябинске. После реабилитации, до наступления холодов, его отправят в Африку. Животное уже окрепло. Несмотря на инцидент с хозяином, львенок не охладел к людям.

Симба уже вовсю играет. Курс лечения идет отлично.Видео: karendallakyan

Даллакян рассказал Владимиру Путину историю Симбы. Ветеринар попросил у президента помощи в решении проблемы.