2020-07-01T16:20:56+03:00
Происшествия

Фура на скорости протаранила жилой дом в Чечне

Есть погибший и пострадавший
Варвара АНТОНОВА
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Фото: МЧС РоссииФото: МЧС России
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В поселке Ойсхара Чечни фура после столкновения с машиной въехала в жилой дом. На месте работают спасатели, передает пресс-служба МЧС России.

Сообщение об аварии поступило в 11 часов. Фура столкнулась с легковым автомобилем, а потом выехала с дороги и врезалась в частный жилой дом. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фура попала в дом после ДТП с легковушкой. Фото: МЧС России

Фура попала в дом после ДТП с легковушкой. Фото: МЧС России

- На место происшествия оперативно прибыл аварийно-спасательный автомобиль, дежурящий на федеральной трассе Р-217, и спецтехника пожарно-спасательной части №22. Дополнительно была выслана бригада спасателей, - сказано в сообщении.

Фура влетела в жилой дом. Последствия ДТП.Видео: соцсети

Всего на месте происшествия работает 47 человек и девять единиц техники.

В результате ДТП скончался водитель машины. Мужчину, управлявшего фурой, доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. В доме в момент инцидента находился один человек, который не пострадал.

На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. К разбору завала подключаются местные жители. Фото: МЧС России

На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. К разбору завала подключаются местные жители. Фото: МЧС России

На месте работает следственная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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