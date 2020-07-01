110-летняя жительница Карачаево-Черкесии проголосовала в свой день рождения

Жительница Карачаево-Черкесии Таухани Чичханчиева проголосовала по поправкам к Конституции. Последний день голосования выпал на ее день рождения. У бабушки юбилей - 110 лет, передает администрация Карачаевоского района.

Долгожительница является ветераном Великой Отечественной войны и труженицей тыла. За усердие ей вручили медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 года".

- Пусть не будет огня войны, пусть будет спокойно и мирно. Пусть никто не увидит в своей жизни горестей. А все беды, что мы повидали, пусть Всевышний поможет их забыть, - сказала долгожительница, когда бросила бюллетень в урну.

110-летняя старушка из КЧР проголосовала в свой день рождения.Видео: администрация Карачаевского района

Она проголосовала на дому. К ней приехал глава Карачаевского района Спартак Кущетеров, подарил цветы и передал письмо от президента России Владимира Путина.

Напомним, сегодня последний день голосования по поправкам к Конституции России. Согласно данным избиркома Карачаево-Черкесии, явка в республике составляет 75,54 процента. Голосование завершат после 20 часов, сегодня же пройдет расшифровка электронных бюллетеней.