2020-07-02T18:07:57+03:00
Общество

"Окно в народ!": на Кавказе чиновники устроили прием через окно на улице

Видео опубликовали недовольные местные жители
Варвара АНТОНОВА
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Очередь перед окном. Фото: скриншотОчередь перед окном. Фото: скриншот
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В Карачаево-Черкесии сотрудники Пенсионного фонда не впускали в здание посетителей. Все, кому нужны были справки и выписки, ожидали ответа на улице. А прием ввелся через окно. Видео с места опубликовали пользователи социальных сетей.

Действия происходят в Усть-Джегуте. Местных жителей не впускают в здание городского Пенсионного фонда уже несколько недель. Раньше это было обусловлено ограничительными мерами, но с 23 июня в Карачаево-Черкесии начался первый этап снятия режима самоизоляции. По словам очевидцев, сотрудники боятся заразиться.

Только через окно: прием в ПФР в Карачаево-Черкесии.Видео: соцсети

"КП - Северный Кавказ" дозвониться в усть-джегутинский Пенсионный фонд не удалось.

По состоянию на 2 июля в Карачаево-Черкесии известно о 3668 случаях заражения. Из них 201 приходятся на Усть-Джегутинский район, о смертности на территории ничего не говорится. Недавно появилась информация о том, что местный житель - ветеран Великой Отечественной войны - скончался от коронавируса. Пенсионера не хотели класть в больницу, несмотря на плохие результаты обследования. Республиканская прокуратура проводит проверку факта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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