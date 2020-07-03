2020-07-03T14:55:50+03:00
Происшествия

Заказное убийство журналиста и терроризм: дагестанскому вице-премьеру предъявили новые обвинения

По версии следствия, статьи Хаджимурада Камалова мешали карьерному росту чиновника
Андрей ФАДЕЕВ
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Подозреваемый бывший вице-премьер Шамиль Исаев / Хаджимурад Камалов. Фото: пресс-служба правительства РД / ВикипедияПодозреваемый бывший вице-премьер Шамиль Исаев / Хаджимурад Камалов. Фото: пресс-служба правительства РД / Википедия
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Почти 10 лет назад резонансное убийство учредителя оппозиционной дагестанской газеты «Черновик» всколыхнуло всю республику. Похороны журналиста собрали тысячи человек — люди были уверены, что Хаджимурада Камалова устранили, как человека, пытавшегося говорить правду. Сегодня Следственный комитет сообщил, что нашел заказчика этого преступления.

В убийстве журналиста обвинили бывший вице-премьер республики Шамиль Исаев. По данным следствия, профессиональная деятельность Камалова раздражала политика и мешала его продвижению по службе. Поэтому коррупционер и решил устранить журналиста.

Кроме того, обвинения предъявлены троим исполнителям: Мураду Шуайбову, Магомеду Хазамову и Магомеду Абигасанову. Они давно проходили по делу, однако личность заказчика до сих пор оставалась нераскрытой.

Шамиль Исаев в кресле министра и спиной к стене во время задержания

Шамиль Исаев в кресле министра и спиной к стене во время задержания

Интересно, что уголовное дело около месяца назад было переквалифицировано на более тяжелую статью — вместо простого «Убийства» Исаева и сообщников обвиняют по статье «Посягательство на жизнь общественного деятеля», предусматривающую наказание вплоть до пожизненного заключения. Подробности обвинения по статье «Содействие террористической деятельности», также вменяемой Исаеву, не раскрываются.

Сам Исаев сейчас отбывает наказание по коррупционной статье — за пособничество в растрате 80 миллионов рублей при реконструкции туристической базы «Орлиное гнездо». В январе 2020 года за это преступление его приговорили к 4,5 годами колонии.

Напомним, Хаджимурад Камалов 15 декабря 2011 года был расстрелян неподалеку от входа в редакцию «Черновика». Убийца подошел и в упор расстрелял журналиста, занимавшегося освещением коррупционных процессов, происходящих в республики. После этого киллер скрылся на ждавшем его автомобиле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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