2020-07-05T23:53:48+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 6 июля 2020: почти 50% зараженных вылечились от COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 6 июля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 6 июля 2020. Актуальная информация о распространении COVID-19 на территории республики: число активных больных, количество заражений и выздоровлений, а также печальная статистика летальных исходов.

По актуальной информации на утро 6 июля коронавирусом в КЧР заражено 3817 человек. За последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен ещё 43 жителям региона.

На этом фоне крайне положительно выглядит динамика выздоровлений. За сутки выздоровело почти вдвое больше пациентов — 76 человек. Всего снято с наблюдения 1853 человека.

Несмотря на это, процент выздоровевших после вспышки коронавируса в регионе не превышает половины зараженных. На данный момент выписано чуть больше 48% заболевших.

К счастью, за последние сутки число летальных исходов не выросло. Их в регионе крайне мало — всего 25.

Отметим, что большая часть заболевших проживает в региональной столице — Черкесске (1703 человека). С огромным отставанием на втором месте находится Хабезский район (445 больных), следом идут Малокарачаевский (267), Зеленчукский (231), Абазинский (210), Усть-Джегутинский (202) и Карачаевский (154) районы. В других территориях больных меньше 140.

ИСТОЧНИК KP.RU

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