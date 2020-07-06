«Жена увидела меня, закричала и побежала назад»: мужчина чудом выжил после удара молнии

Гроза нечасто напрямую угрожает человеческой жизни: человек редко может даже подумать, что в него может попасть сумасшедший разряд атмосферного электричества. Чаще всего, молния убивает на месте, но житель Ингушетии Салауди Ахматов выжил все благодаря невероятной удаче и потрясающему мастерству врачей, которым пришлось делать операцию при свете мобильных телефонов.

В начале июня на Северный Кавказ обрушились грозы с ливнями. Республики заливало, стихия бушевала с особенным размахом. В один из таких дней Салауди вышел на лоджию, чтобы полюбоваться грозой.

— Я говорил жене: «Смотри, как сильно бьет молния». Выходил на балкон полюбоваться. И вдруг меня отбросило — одна попала в меня. Я попытался встать, забежала жена, увидела меня, закричала и побежала назад. Звала на помощь, — вспоминает Салауди.

Супруга пострадавшего признается, что чуть не сошла с ума, увидев мужа.

— Звук раздался, как взрыв бомбы. Когда я выбежала на балкон, он уже лежал весь окровавленный. Единственная мысль в тот момент была, что нужно позвать помощь — я понимала, что не смогу его даже поднять. Дальше я помню плохо, у меня была истерика, когда я увидела, что с ним случилось после удара молнии, — вспоминает девушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/788828" frameborder="0"></iframe> Мужчину после удара молнией успешно прооперировали в обесточенной больнице.

Из-за разгула стихии «Скорую» пришлось ждать около часа. Чудом выжившего в критическом состоянии в реанимацию Республиканской клинической больницы Магаса. Тут же повезли на операцию — в буквальном собирать внутренние органы. Оперировал дежурный хирург Башир Ашуев.

— Была очень тяжелая ситуация. Перелом множественный, оскольчатый, 9 ребер, левая сторона грудной клетки, это разрыв нижней доли левого легкого. Также разрыв полного купола диафрагмы слева. Также была оторвана селезенка, — рассказывает дежурный в ту ночь врач Башир Аушев.

Посреди рабочего процесса шторм преподнес еще один сюрприз: буря порвала провода ЛЭП и больница осталась без света. Доделывать операцию медикам пришлось буквально при свете мобильных телефонов. Им удалось совершить профессиональное чудо: Салауди Ахматов выжил и медленно восстанавливается от тяжелейших травм. Постепенно «оживает» левая рука, которая была жутко травмирована молнией.

— Я очень благодарен врачам, — говорит Салауди Ахматов. — Никто не верил, что после такого человек может выжить. Если честно, я тоже думал: «Все, конец». Но они, конечно, с помощью Аллаха, сделали невозможное возможным!

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Шокирующий инцидент произошел в Ингушетии. Там местный житель Салауди Ахматов вышел на балкон во время урагана и получил прямой удар молнии. Несчастный прощался с жизнью, но врачи смогли вытащить мужчину буквально «с того света» во время операции, которая прошла без света (подробности).