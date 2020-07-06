«На лечение не хватило»: экс-чиновник украл деньги у больного раком ребенка

В Северной Осетии скончался больной раком крови Али Беков. Мальчику было девять лет. Печальную новость сообщили родители малыша.

— Али, самый сильный и смелый мальчик! Он всегда верил, что победит. Что сможет! Его уверенность давала силы бороться до конца. Всю боль он, ребенок, терпел достойно. И, кажется, что весь мир объединился, чтобы помочь Али встретить здоровое будущее. За это спасибо вам большое, добрые люди! К несчастью, мечте не суждено было сбыться. Сегодня в два часа ночи нашего Тигренка не стало. Он ждал 7 месяцев. Но мы не успели, — сообщается в официальном аккаунте сбора средств на лечение ребенка.

Али боролся с недугом пять лет. Мальчику удалось временно победить болезнь, однако чуть меньше года назад у него начался рецидив. Маленький горец верил, что ему все по силам. Но, к несчастью, сумма сбора была слишком велика. Кроме того, часть средств со счета мальчика похитили мошенники, возглавляемые бывшим чиновником.

Вопиющий случай произошел, когда у родителей почти не оставалось времени, чтобы собрать нужную сумму. Как рассказывала мама Лариса Бекова, по номеру для сбора средств ей позвонил мужчина, пообещавший покрыть все расходы на лечение. Женщина с трудом верила своему счастью. Поэтому с радостью назвала номера карт.

pomogi_ali Около года назад у мальчика случился рецидив лейкоза с метастазами

Бессердечные мошенники спокойно сообщили, что первый из платежей — 4 миллиона рублей — завис, и ей нужно будет продиктовать цифры из пришедшего ей СМС-сообщения. Окрыленная мать даже не задумалась о том, что кто-то может попытаться обокрасть больного ребенка и доверчиво назвала код. Со счета разом пропало 500 тысяч рублей.

К счастью, полицейские смогли быстро найти мошенников, обналичивших средства в Оренбургской области. Тут полицейских ждал ещё один сюрприз — оказалось, что звонивший уже находится в местах лишения свободы. А в прошлом он был чиновником. И даже больше — директором областного фонда детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

Сейчас полиция продолжает расследование по уголовному делу. Чиновнику и его сообщникам грозит до 6 лет лишения свободы. А деньги вернули на счета смертельно больного ребенка.

К несчастью, даже расторопность полицейских не помогла маленькому Али. Собранной суммы в 7,5 миллионов рублей не хватило на лечение. За клеточную CART CD22 терапию в США нужно было заплатить порядка 54 миллионов. Это была последняя возможность выжить. Маленький герой до последнего верил, что сможет выкарабкаться, но болезнь оказалась сильнее.

Родители сообщили, что собранные средства родители будут переданы в один из фондов, занимающихся помощью детям, больных раком.

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