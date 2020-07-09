2020-07-08T20:51:06+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 июля

"КП" называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 9 июля: "КП - Северный Кавказ" рассказывает об эпидобстановке в каждой территории края. А также мы публикуем данные о том, сколько "активных" пациентов на Ставрополье.

Данные на 8 июля. Карта обновляется.

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 8 июля. Источник информации: Роспотребнадзор Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 8 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 775 случаев, 475 выздоровевших, 21 смерть.

2. Пятигорск - 555 случаев, 374 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)

3. Кисловодск - 399 случаев, 156 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия)

4. Кочубеевский район - 296 случаев, 266 выздоровевших, семь смертей.

5. Нефтекумский район - 294 случая, 140 выздоровевших, шесть смертей.

6. Невинномысск - 283 случая, 205 выздоровевших, пять смертей.

7. Георгиевский район - 284 случая, 195 выздоровевших, шесть смертей.

8. Предгорный район - 255 случаев, 92 выздоровевших, две смерти.

9. Ессентуки - 245 случаев, 174 выздоровевших, четыре смерти.

10. Благодарненский район - 238 случаев, 86 выздоровевших, одна смерть.

11. Минераловодский район - 227 случаев, 127 выздоровевших, восемь смертей.

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12. Буденновский район - 203 случая, 151 выздоровевший, три смерти.

13. Шпаковский район - 170 случаев, 86 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 161 случай, 109 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 142 случая, 135 выздоровевших, смертей нет.

16. Степновский район - 131 случай, 76 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 125 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 120 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.

19. Железноводск - 105 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

20. Новоселицкий район - 103 случая, 95 выздоровевших, две смерти.

21. Кировский район - 100 случаев, 83 выздоровевших, две смерти.

22. Ипатовский район - 103 случая, 50 выздоровевших, смертей нет.

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23. Петровский район - 87 случаев, 60 выздоровевших, три смерти.

24. Изобильненский район - 87 случаев, 18 выздоровевших, смертей нет.

25. Туркменский район - 80 случаев, 44 выздоровевших, смертей нет.

26. Труновский район - 55 случаев, 44 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 46 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.

28. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, одна смерть.

29. Новоалександровский район - 41 случай, 26 выздоровевших, две смерти.

30. Грачевский район - 38 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 30 случаев, 24 выздоровевших, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 19 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 9 июля в крае выявили 5813 (+85) случаев заболевания коронавирусом. 3578 (+146) пациента вылечили, а 109 (+3) зараженных, к сожалению, умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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