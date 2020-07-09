Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 июля

«Муж бросил ее много лет назад». Супруг пострадавшей в «Хромой лошади» Ирины Пекарской не приехал на ее похороны

Мужчина обзавелся новой семьей, перестал платить алименты сыновьям, и даже поздравлять их с днем рождения