Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 9 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 9 июля: "КП - Северный Кавказ" рассказывает об эпидобстановке в каждой территории края. А также мы публикуем данные о том, сколько "активных" пациентов на Ставрополье.
Данные на 8 июля. Карта обновляется.
Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 8 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ
1. Ставрополь - 775 случаев, 475 выздоровевших, 21 смерть.
2. Пятигорск - 555 случаев, 374 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия)
3. Кисловодск - 399 случаев, 156 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия)
4. Кочубеевский район - 296 случаев, 266 выздоровевших, семь смертей.
5. Нефтекумский район - 294 случая, 140 выздоровевших, шесть смертей.
6. Невинномысск - 283 случая, 205 выздоровевших, пять смертей.
7. Георгиевский район - 284 случая, 195 выздоровевших, шесть смертей.
8. Предгорный район - 255 случаев, 92 выздоровевших, две смерти.
9. Ессентуки - 245 случаев, 174 выздоровевших, четыре смерти.
10. Благодарненский район - 238 случаев, 86 выздоровевших, одна смерть.
11. Минераловодский район - 227 случаев, 127 выздоровевших, восемь смертей.
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12. Буденновский район - 203 случая, 151 выздоровевший, три смерти.
13. Шпаковский район - 170 случаев, 86 выздоровевших, семь смертей.
14. Левокумский район - 161 случай, 109 выздоровевших, пять смертей.
15. Советский район - 142 случая, 135 выздоровевших, смертей нет.
16. Степновский район - 131 случай, 76 выздоровевших, смертей нет.
17. Курской район - 125 случаев, 36 выздоровевших, две смерти.
18. Арзгирский район - 120 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.
19. Железноводск - 105 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.
20. Новоселицкий район - 103 случая, 95 выздоровевших, две смерти.
21. Кировский район - 100 случаев, 83 выздоровевших, две смерти.
22. Ипатовский район - 103 случая, 50 выздоровевших, смертей нет.
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23. Петровский район - 87 случаев, 60 выздоровевших, три смерти.
24. Изобильненский район - 87 случаев, 18 выздоровевших, смертей нет.
25. Туркменский район - 80 случаев, 44 выздоровевших, смертей нет.
26. Труновский район - 55 случаев, 44 выздоровевших, одна смерть.
27. Александровский район - 46 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.
28. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, одна смерть.
29. Новоалександровский район - 41 случай, 26 выздоровевших, две смерти.
30. Грачевский район - 38 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.
31. Апанасенковский район - 30 случаев, 24 выздоровевших, смертей нет.
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32. Красногвардейский район - 19 случаев, 11 выздоровевших, смертей нет.
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на утро 9 июля в крае выявили 5813 (+85) случаев заболевания коронавирусом. 3578 (+146) пациента вылечили, а 109 (+3) зараженных, к сожалению, умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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