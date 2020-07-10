2020-07-10T13:42:04+03:00
Дом. Семья

«Не ест, прячется»: кошка впала в депрессию из-за смерти хозяев

Оказавшись в приюте как «сирота», животное сильно страдает [фото]
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото предоставили волонтер и дочь хозяйкиФото предоставили волонтер и дочь хозяйки
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Около 6 лет назад в Ставрополе пожилая пара приютила бездомного котенка. Малютку вылечили и откормили, назвали «Чита». Дети и внуки стариков жили далеко, в Санкт-Петербурге. В отсутствие родных животное стало отдушиной. «Кошка была любимицей родителей», - рассказывает «КП-Северный Кавказ» дочь хозяев Татьяна Абдулова. - «Мама всегда кормила бездомышей во дворе, не давала в обиду».

Уже тогда им было за 80 лет. Когда в 2017 году у 81-летней Валентины Дмитриевны умирает муж, Чита заменяет и любимого супруга. «Мама разговаривала с Читой, жаловалась, дарила ей всю свою ласку», - продолжает дочь.

Но еще через 3 года, в мае этого года, и сама хозяйка в возрасте 84 лет покидает семью. Чита попадает в приют, потому что забрать любимицу в Санкт-Петербург оказывается невозможным из-за сильной аллергии внука Валентины. Сегодня Чита увядает на глазах. Разлука переживается ею крайне болезненно.

Последние несколько лет они были самыми близкими друг для друга

Последние несколько лет они были самыми близкими друг для друга

- Кошка в ужасном стрессе, практически не ест, прячется в укромных местах, - делится волонтер Оксана Литвинова. - Чита словно не понимает до сих пор, где же хозяйка и почему кругом другие кошки.

Родные скончавшейся владелицы Читы очень переживают за животное, надеются — найдется самый добрый хозяин. Но пока откликов нет. Кошки часто привязываются к человеку крепче собак, от чего разлука может стоить им здоровья и даже жизни. Спасите Читу, заберите ее из приюта. Как это можно сделать, расскажет волонтер Оксана.

Из-за стресса у кошки испортилась шерсть

Из-за стресса у кошки испортилась шерсть

ИСТОЧНИК KP.RU

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