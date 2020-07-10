«Не ест, прячется»: кошка впала в депрессию из-за смерти хозяев

Около 6 лет назад в Ставрополе пожилая пара приютила бездомного котенка. Малютку вылечили и откормили, назвали «Чита». Дети и внуки стариков жили далеко, в Санкт-Петербурге. В отсутствие родных животное стало отдушиной. «Кошка была любимицей родителей», - рассказывает «КП-Северный Кавказ» дочь хозяев Татьяна Абдулова. - «Мама всегда кормила бездомышей во дворе, не давала в обиду».

Уже тогда им было за 80 лет. Когда в 2017 году у 81-летней Валентины Дмитриевны умирает муж, Чита заменяет и любимого супруга. «Мама разговаривала с Читой, жаловалась, дарила ей всю свою ласку», - продолжает дочь.

Но еще через 3 года, в мае этого года, и сама хозяйка в возрасте 84 лет покидает семью. Чита попадает в приют, потому что забрать любимицу в Санкт-Петербург оказывается невозможным из-за сильной аллергии внука Валентины. Сегодня Чита увядает на глазах. Разлука переживается ею крайне болезненно.

Последние несколько лет они были самыми близкими друг для друга

- Кошка в ужасном стрессе, практически не ест, прячется в укромных местах, - делится волонтер Оксана Литвинова. - Чита словно не понимает до сих пор, где же хозяйка и почему кругом другие кошки.

Родные скончавшейся владелицы Читы очень переживают за животное, надеются — найдется самый добрый хозяин. Но пока откликов нет. Кошки часто привязываются к человеку крепче собак, от чего разлука может стоить им здоровья и даже жизни. Спасите Читу, заберите ее из приюта. Как это можно сделать, расскажет волонтер Оксана.