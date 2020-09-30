Суд отменил приговор обвиняемым в убийстве ставропольского бизнесмена

Обвиняемые все отрицали. На фото отец и сын Мазко Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Третий апелляционный суд, расположенный в Сочи, отменил вынесенный зимой в Ставрополе приговор по делу об убийстве бизнесмена, бывшего генерального директора «Роснефть-Ставрополье» Александра Чернухина. По словам адвоката обвиняемых Михаила Гулого, приговор признан незаконным.

- Дело пересмотрят, - сообщил Гулый. - Какие именно указанные в моей жалобе нарушения УПК Третий апелляционный суд общей юрисдикции счел обоснованными, не могу пока сказать. Определение будет примерно через две недели.

Сын и отец Мазко Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приговор, второй по счету, обвиняемым в убийстве — отцу и сыну Мазко — вынесли в феврале этого года. Андрею Мазко-старшему — 15 лет лишения свободы в колонии строго режима, Андрею Мазко-младшему — 13 лет. Обоих оштрафовали на 370 тысяч рублей и взыскали на двоих 6 миллионов за моральный вред потерпевшей стороне — вдове и брату погибшего бизнесмена, и еще 500 тысяч — в счет возмещения расходов супруги Чернухина на представителя в судебном разбирательстве.

Первый приговор, по которому Мазко получили на двоих 38 лет колонии строго режима, полмиллиона штрафа и 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей, был отменен Верховным судом России (ВС) из-за нарушений уголовно-процессуального кодекса. В частности, Верховный суд счел незаконным состав суда (дело рассматривал тот же судья, что и в первый раз), а также отвод с процесса адвоката. Кроме того, суд указал на неправильную формулировку вопросов, поставленных перед присяжными-заседателями. Второй суд прошел уже с новым судьей и другим составом присяжных, которые вновь признали Мазко виновными в убийстве Александра Чернухина.

Напомним, 14 января 2015 года экс-глава «Роснефть-Ставрополье» приехал к родителям на своем внедорожнике «Toyota Land Cruiser». По версии следствия, пока он гостил, его личный водитель Андрей Мазко, проработавший у него больше 15 лет, открыл иномарку запасным ключом и затаился на заднем сидении с оружием. Как только Чернухин сел за руль, Мазко четыре раза выстрелил ему в спину и грудь. Бизнесмен не умер сразу, а вышел из машины, после чего упал рядом с ней на дорогу. Далее, по версии обвинения, оружие Мазко отдал сыну, а тот его спрятал. Сын также отключил все камеры наружного наблюдения в офисе Чернухина, откуда с отцом вынес сейф с документами. Также из квартиры Чернухина, как считает следствие, были похищены 12 миллионов рублей. Именно хищение следствие считает мотивом преступления. Чтобы раскрыть убийство, следствие провело более полусотни экспертиз и 200 следственных действий в процессе расследования. Объем уголовного дела составил 40 томов.

Защита считает Мазко невиновными. По мнению адвоката, Мазко не мог стрелять в Чернухина, так как экспертиза не подтвердила наличие у него на руках пороховых газов, а квартира, из которой был похищен сейф с деньгами, якобы была куплена Мазко еще за год до преступления, но не была оформлена в его собственность.

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