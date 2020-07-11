2020-07-11T20:43:11+03:00
Общество

Фальшивые «несчастные случаи»: за что задержали депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева

В доме чиновника и Фонде соцстрахования, который он возглавлял, прошли обыски
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Якуб Белхороев. Фото: ingushetia.tvЯкуб Белхороев. Фото: ingushetia.tv
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После задержания депутата Народного собрания Республики Ингушетия и экс-главы Фонда социального страхования РФ по региону Якуба Белхороева в учреждении ведутся обыски и выемка документов. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

— Проводятся оперативные мероприятия с целью собрания доказательной базе про предъявленному обвинению в хищении 19 миллионов рублей. Происходит изъятие документации, — сообщил собеседник «КП».

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, что Якуб Белхороев был задержан накануне, 10 июля. По сведениям источника, в доме депутата Народного собрания также прошли обыски. Следственный комитет РФ сообщил, что политик обвиняется в особо крупной растрате бюджетных средств. Незаконно и по подложным документам он оформлял выплаты себе и своим близким в связи с якобы имевшими место быть «несчастными случаями на производстве». Благодаря махинациям бюджет лишился 19 миллионов рублей.

Якуб Белхороев с сентября 2016 года является членом партии «Единая Россия» и занимает кресло в парламенте Ингушетии. Более того, по информации источников он также является главой большой религиозной общины баталхаджинцев и внуком её основателя — известного религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхороева. Отметим, что члены этой религиозной группы обвиняются в организации убийства главы Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Преступление совершено 3 ноября 2019 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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