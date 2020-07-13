Коронавирус в КЧР, последние новости на 13 июля 2020: действует 2 этап снятия ограничений

Коронавирус в КЧР, последние новости на 12 июля 2020. Актуальная информация о распространении болезни на территории республики: число летальных исходов, количество выздоровлений и вновь заболевших, а также общие тенденции в публикации «КП - Северный Кавказ».

По информации республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 13 июля в КЧР выявлено всего 4044 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз подтвердился еще у 27 человек. Растет и число летальных исходов. За все время с диагнозом COVID-19 скончались 15 пациентов.

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- 234 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - уточнили в штабе.

Кстати, по сообщению федерального Оперштаба, в республике действует 2 этап снятия ограничений. Это значит, в Карачаево-Черкесии разрешили заниматься спортом на улице (в группе не больше 2 человек и на расстоянии 5 метров друг от друга) и устраивать семейные прогулки. Кроме того, открылись крупные магазины (до 800 кв.м.) и торговые точки, в том числе уличные, а также предприятия, торгующие непроизводственными товарами (площадью до 400 кв.м. с обустроенным отдельным уличным входом). Принимают посетителей и парикмахерские. Но при этом всем продолжает соблюдаться масочный режим в общественных местах.