"Чтобы не возбуждалась": против клиники, где втайне сделали обрезание девочке, отказались возбуждать дело

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следствие в Ингушетии отказалось открывать уголовное дело против клиники "Айболит", в которой делали женское обрезание без медицинской показаний. Под следствием остается только врач - бывший работник больницы Изаня Нальгиева. Об этом сообщает правозащитная организация "Правовая инициатива".

Уголовное разбирательство началось после истории в июне 2019 года. Маленькую Аишу и ее брата забрал на выходные отец - мужчина впервые за долгое время сам потребовал у бывшей жены дочку. Мать была настолько рада, что без задней мысли отдала детей. На следующий день они вернулись на маршрутке - девочка в крови, а мальчик в оторопи.

Прейскурант "Айболита" до уголовного дела Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Оказалось, отец забрал детей, чтобы сделать обрезание для дочки. Мужчина не хотел, чтобы его чадо возбуждалось. В клинике, когда Аиша стала сопротивляться, ей пригрозили, что без этого она умрет. Отмечается, что в больницу девочку повела мачеха

- Прием вела детский гинеколог Нальгиева. Она спросила мачеху: "Вы мама?". Та ответила: "Я ей почти как мама". И все. Никто никаких документов не проверял, - рассказывала биологическая мама девочки Лина.

Потом отец дал сыну 500 рублей и приказал возвращаться домой на маршрутке.

Против Нальгиевой открыли уголовное дело по третьей части 115 статьи УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). В отношении клиники никаких санкций не применяют. Следователи опросили генерального директора "Айболита" Мариет Матиеву, выяснилось, что у клиники нет лицензии на оказание услуг гинеколога. До этого проверок в больнице не проводили. "Правовая инициатива" намерена обжаловать решение Следственного комитета по Ингушетии.

Корреспондент "КП - Северный Кавказ" в двух ролях - как клиент и как журналист - спросил у представителя больницы о Нальгиевой и женском обрезании. В первой ипостаси журналисту сказали: "Мы не делаем такую процедуру. Такой врач у нас не работает. Я ее не знаю". Во другой роли корреспондента уверили, что врач уже не работает, и не стали комментировать ситуацию с уголовным делом. Соединять с главным врачом тоже отказались.

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"От многих фактов в этой истории волосы встают дыбом. Сложно осознавать, что это у нас в стране еще живут по каким-то горным законам. Отец Аиши даже не был вписан детям в свидетельство о рождении. Брак между Линой и им не был оформлен в ЗАГСе. Получается, он вообще не имел права осуществлять с ребенком какие-либо медицинские манипуляции" (репортаж kp.ru)