«Били, угрожали, пытались застрелить во время побегов»: отряд ОМОНа случайно спас раба в Карачаево-Черкесии

Он уехал на заработки, в Ставропольский край, но попал на кошару в горах Карачаево-Черкесии. Десятки бесплодных попыток бегства Геннадия Грищенко спасла счастливая случайность: мимо овчарни проходил отряд ОМОНа.

В далеком 2014 году из-за конфликта на юге Украины жители страны стали уезжать на заработки в Россию. Живший в Крамароске Геннадий понял: иного выхода нет. Собрал пожитки и поехал в Ростов.

На железнодорожном вокзале несчастливый случай свел его с вербовщиками, предлагавшими работу на Ставрополье. Южный сельскохозяйственный регион, прекрасная погода, близость роскошных курортов и, конечно же, отличные деньги — долго думать Геннадию не пришлось. Однако вместо солнечного края он попал в Карачаево-Черкесию.

— Мужчина не успел опомниться, как оказался на кошаре в горах республики, в районе аула Учкулан, — рассказали «КП - Северный Кавказ» представители движения против рабства «Альтернатива». — Вдали от цивилизации и дорог у него практически не было шансов сбежать. С рабами здесь не церемонились и уже ничего не предлагали, кроме скудного пайка и работы от рассвета до заката. Паспорт, через месяц, выкрали из личных вещей. Мужчина, и близко не зная местности, пытался сбежать, считая, что лучше быть съеденным зверьми. Но его возвращали, били, угрожали, пытались застрелить во время побегов. На счастье — не попали.

Геннадия спасла счастливая случайность. Во время рейда по горам на одинокого пастуха набрел отряд ОМОНа. Бойцы выслушали историю раба и решили помочь, несмотря ни на что.

— Это было настоящее чудо и удивительная удача. Как выяснилось, маршрут отряда и близко не должен был проходить рядом с кошарой. Обычно рейды обходили место стороной, но из-за географической ошибки недавно прикомандированного сотрудника, отряд в горах вышел не на ту дорогу. И наткнулся на пастуха с отарой.

После освобождения мужчине пришлось работать за еду. Он отправлял письма через полицейских, но они почему-то не доходили до родных мужчины. В итоге активисты спасли его из КЧР. Фото: «Альтернатива»

Активисты отмечают, что после спасения спецназовцы передали мужчину полицейским. Было ли возбуждено уголовное дело — неизвестно. Позже мужчина писал домой и пытался связаться с родственниками через сотрудников МВД. Но, отчего-то, тщетно. И лишь письмо, переданное через случайного встречного дошло до родственников в Краматорске дошло до адресата.

Дочь Геннадия связалась с активистами «Альтернативы». В феврале 2020 года они окончательно вызволили мужчину с территории КЧР, где он, после спасения, был вынужден работать за еду и сигареты.

— Мы рады сообщить, что Геннадия Грищенко удалось отправить домой. После снятия ограничений, связанных с пандемией, удалось оформить документы, — делятся радостными новостями активисты. — Он позвонил, когда, наконец, пересек границу. Горячо благодарил за то, что мы помогли ему добраться домой и приютили на несколько месяцев. Наконец он воссоединился с дочерью, которую не видел почти шесть лет!

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