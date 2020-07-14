Из мусорного бака — в любящую семью: выброшенная на помойку овчарка нашла дом

Аляску нашли в мусорном контейнере во дворе Ессентуков. Овчарка в кожаном ошейнике покорно лежала под пакетами, завернутая в простыню. Бросая кульки с отходами, местные не замечали даже, что на утилизацию отправили живое существо. Возможно, некоторые и видели, но боялись или не хотели помогать.

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Неизвестно, сколько Аляска пролежала в баке, пока живущая неподалеку семья не вытащила ее из помойки и не отвезла к ветеринару:

Больную овчарку выбросили в мусорный бак в Ессентуках.

В руках специалистов собака вела себя воспитанно и тихо. Видно было — животное знает ласку человеческих рук. Впрочем, никто не решался называть хозяев «людьми». «Как вы спите?» - обращались волонтеры к горе-хозяевам. - «Вы не представляете, как ее прессуют в мусороуборочной машине?».

Местные врачи обследовали овчарку, но оказались не в силах помочь. Аляску увезли на рентген в Георгиевск. Оттуда — в Ростов. Скоро Аляска пошла — это была «пьяная походка», но волонтеры пришли в восторг. Все омрачали рвота и цистит. Никто не понимал — в чем дело? В Санкт-Петербурге хирурги нашли у Аляски межпозвоночные грыжи, которые и вызвали паралич. Там же определили, что собаке всего-то 6 лет, а значит есть смысл оперировать.

Назло всем Аляска быстро поправилась. Фото: www.instagram.com/yupianimals/Фото: СОЦСЕТИ

Операция прошла успешно и Аляска быстро пошла на поправку. Через пару неделю спал отек и собака зажила полной жизнью. Еще через пару недель Аляске начали искать дом. Любящая семья нашлась там же, в Санкт-Петербурге.

- Вот так, недавно выкинули в мусор, а теперь это счастливая собака и счастливые люди, - рассказывает волонтер Юлия, занимавшаяся спасением Аляски. - Прекрасная семья теперь у Аляски, просто подарок судьбы.