"Стареть страшно": на Кавказе сиделка избила долгожительницу

В Карачаево-Черкесии произошло небывалое для Кавказа. Женщина, работавшая сиделкой, избила свою клиентку. Пострадавшей уже 91 год, передает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Конфликт произошел утром 14 июля. Женщины повздорили, началась словесная перепалка. Но позже ссора перетекла в драку. Ударом в голову 68-летняя сиделка сразила долгожительницу. Чтобы избежать ответственности, она устроила погром в доме старушки: разбила окно, разбросала вещи. Таким образом подозреваемая пыталась сымитировать нападение неизвестными. А потом оставила пострадавшую на полу. Бабуле помогли только соседи.

Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Правда, сиделка забыла, что на вещах остались ее отпечатки пальцев. Вдобавок ко всему на предметах, которыми подозреваемая чинила беспорядок, остались пятна крови и кусочки стекла, которые указывали на то, что бардак устроили специально.

- Подозреваемая дала признательные показания. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сказано в сообщении МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

Старушка в больнице с ушибом головы. О ее состоянии ничего не говорится.

Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Пользователей социальных сетей шокировала ситуация. Один из них написал:

- Как вообще у неё рука не отсохла в момент этих ударов? Стареть страшно стало.