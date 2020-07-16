Худеем, как Пугачева и Разин. Диетолог рассказала, как легко сбросить 50 кг

Алла Пугачева и Андрей Разин худели по уникальным рецептам известного диетолога. Его имени звезды не раскрывают, но в беседе с «Комсомольской правдой» продюсер «Ласкового мая» поделился секретными рецептами своего похудения. Оказалось, что диета не только приятная, но и вкусная.

Диетолог раскрыла секреты диеты Пугачевой и Разина 00:00 00:00

ДИЕТА РАЗИНА И ПУГАЧЕВОЙ:

1. Приемы пищи порциями — не более 200 граммов за один прием. Следующий прием не меньше, чем через три часа. Есть можно все, кроме означенного ниже.

2. Отказ от сахара и сахаросодержащих продуктов.

3. Отказ от алкоголя.

4. Утро начинается с бутерброда с печенью трески.

5. Андрей заменяет мясо любимым блюдом — селедкой и картошкой.

6. После шести — только вода.

7. Понедельник — разгрузочный день. Только вода.

Андрей Разин рассказал, что и он, и Алла Пугачева худела с помощью одно и того же диетологаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Результат за полтора года — потрясающий. Андрей Разин буквально приобразился, лишившись лишних 46 килограммов. Но диетолог утверждает, что и это — не предел. Главное, подходить к ограничениям с умом. Стоит ли заменять мясо, можно ли кушать после шести и почему печень трески — уникальный продукт, рассказала нам эксперт-диетолог Елена Саламатина.

ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ — УСЛОВНЫ

По мнению диетолога, держать себя в таких жестких рамках необязательно. Любая диета разрабатывается ситуативно, в зависимости от образа жизни человека.

— Например, я не могу сказать, что замена мяса в принципе позитивно влияет на организм. Это не совсем взаимозаменяемые продукты, — считает Елена Саламатина. — Мясо — источник белка, его можно и нужно оставлять. Например, куриная грудка, индейка. Раз-два, а некоторым и три можно есть красное мясо — говядину, баранину или свинину. Гемоглобин, или, иначе говоря, железо, нам необходим для синтеза крови. Из растительных источников его гораздо труднее получить — плохо усваивается. Хотя могу сказать, что у некоторых вегетарианцев, например, компенсаторно он лучше начинает усваиваться из растительной пищи. Но это частные случаи.

Кроме того, не обязательно воздерживаться от еды после 6 часов вечера. Наоборот, для некоторых людей это может быть не совсем полезным.

— Очень многое зависит от того, когда вы ложитесь спать. Если раньше 10 часов, то последний прием пищи должен быть в 6. Если же вы бодрствуете дольше — вот вам рецепт: кушайте за 4 часа до сна, если принимаете тяжелую пищу, а если легкую, тот же йогурт или творожок — то их можно пробовать и за два часа, — объясняет собеседница «КП».

Врач-диетолог Елена Соломатина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПАСАЕМ ЗУБЫ, КОСТИ, МЫШЦЫ

Печень трески, о которой упоминал Андрей Разин, действительно является уникальным продуктом.

— В ней содержится больше всего витамина D, что делает печень трески действительно очень важной, особенно во время пандемии, когда многие люди не могут выходить из дома и совсем немного времени проводят на солнце. Как вы понимаете, несмотря на калорийность, этот продукт совсем не нарушает баланс, так как не повышает уровень глюкозы. Так что вы можете есть даже что-то очень высококалорийное, даже тот же кусочек сала. Это не навредит диете, — говорит Елена Соломатина.

Витамин, который звезды получают из трески, играет важную роль в укреплении костей, зубов и мышц. Британские эксперты советуют получать его ежедневно по 10 мкг в день в моменты домашней самоизоляции.

ПРАВИЛА ДИЕТЫ ОТ ЭКСПЕРТА:

1. Обращаем внимание на калорийность. Чтобы узнать идеальное число калорий, требующихся вам в день, лучше обратиться к специалисту. Число очень индивидуально и зависит не только от вашего организма, но и от образа жизни.

2. Гликемический индекс продуктов. Отказываемся от всего, что существенно повышает уровень сахара в крови.

3. Часто-дробное питание. В этом случае уровень глюкозы и инсулина в крови не скачет, а находится на постоянном уровне и человек не хочет есть.

— Организм устроен так, что человек может усвоить и потратить лишь определенное количество энергии. Остальное он складывает в жировую ткань. И даже если человек уже полный-преполный, у него этих «складов» жировых уже миллион, организм будет требовать все больше и больше еды из-за постепенного нарушения обменных процессов. Так обычно и появляется полнота. А в случае следования этим советам, можно похудеть и на 50 кг, и даже больше, — резюмировала Елена Соломатина.

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