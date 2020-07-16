«Кавказская заложница»: в КЧР девушка стала пленницей в собственной семье

Зарема -25-летняя жительница одной из республик Северного Кавказа. Она не замужем, живет с родителями, братом-тираном и носит хиджаб. По мнению родни, это спасет нескромную дочь от позора.

–С детства видела, как отец – алкаш избивает мать. Грозился даже убить ее. И все это на наших с братом глазах. Помню, как папа таскал мать за волосы, и я одна пыталась её защитить. Но не хватило сил. Однажды увидела, как мать выбежала из комнаты с окровавленным лицом. Мне было лет 13, и я со злости ударила папу. В ответ – удары полетели в мою сторону. А братья в это время наблюдали молча.

Ждала, когда вырасту, смогу устроиться на работу и сбежать из семьи. Когда в очередной раз поругалась с отцом, собрала вещи и уехала работать на курорт соседнего региона.

Через несколько дней родня объявила Зарему в розыск. Все местные паблики пестрили ее фотографиями. Потом был полицейский участок, плачущая мать и брат – «главный герой» ее трагедии.

– Мы вышли из отделения, и мой брат сразу похвастался мне ножом. Он хотел им перерезать мне глотку, если найдёт меня с парнем. Сразу поставил условия: либо ты надеваешь хиджаб, либо моё доверие ты полностью потеряла. Я естественно согласилась. Никакого парня в моей жизни не было. Я тщательно скрывала свою сексуальную ориентацию от родителей.

Зарема не выходит без хиджаба даже за хлебом. Брат следит за тем, с кем она общается, в каких группах состоит в сети.

- Он мне всегда и все запрещал: это не носи, туда не иди, на учёбу не ходи, смыл тебе учиться? Моя сестра вышла замуж и избавилась от этих людей. А я не могу просто на такой шаг пойти, меня это уничтожит. Я хочу свободной жизни, подальше отсюда, но это лишь мечты.

Устроиться на работу со стандартным графиком Зарема тоже не может. У родни после того, как она надела хиджаб, есть требования. Так, работа должна быть «не харамная» и до 15:00. То есть, там не должны находиться неверующие. Должно быть мало мужчин. А если это торговля, то ни в коем случае не торговать запретными в исламе вещами.

– Они надеются, что я так быстрее выйду замуж и не буду их позорить. Наверное, выход из ситуации - уехать заграницу, если, конечно, брат не найдёт (смеется). Наверное, легче устроить фиктивный брак и сбросить с себя оковы, – считает Зарема.

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