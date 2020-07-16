Родила в лосины посреди магазина: на Ставрополье осудили мать, выбросившую новорожденного в мусор

Она родила маленькую дочь прямо в лосины, посреди магазина хозяйственных товаров на рынке Ессентуков. Держа малютку на руках поняла, что лишние проблемы не нужны — дома и так два голодных рта. И решила избавиться от нее. К счастью, бдительный продавец магазина заметила странное поведение, пошла за горе-матерью и нашли ребенка в полиэтиленовом пакете среди мусора за торговыми павильонами. Жизнь девочки была спасена.

Родить и выбросить: в Ессентуках женщина оставила на рынке новорождённую дочь 00:00 00:00

Как рассказали «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю, обескураживающая история произошла в сентябре 2019 года на городском рынке Ессентуков. 35-летняя беременная женщина зашла в хозяйственный магазин. И вдруг задрожала, вскрикнула. Кассирша подбежала, спросила, нужна ли помощь. Но мама неожиданно жестко ответила ей и сбежала.

По камерам наблюдения видно: женщина пошла в женский туалет. А оттуда вышла уже с полиэтиленовым пакетом.

— Держа ребёнка на руках, я понимала, что он мне не нужен. И решила избавиться от него именно таким способом, — процитировал «КП» слова подозреваемой следователь следственного отдела СКР по городу Ессентуки.

Мать родила ребенка в лосины и выбросила на рынке Ессентуков.Видео: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Причина проста — женщина жила на одну зарплату, и уже содержала двоих детей. А на деньги, которые зарабатывает работница ларька, многого не купишь. Поэтому от ненужного плачущего груза она избавилась.

— Суд установил, что женщина стремилась умертвить ребенка таким образом. Свой преступный умысел на убийство, она не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам. Суд признал гражданку Х. виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, — сообщили в пресс-службе суда.

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