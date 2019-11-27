Оставила малышку задыхаться в чёрном пакете: появилось видео, как родившая ребёнка в лосины мать выбросила его в мусор

Появилось видео резонансного и шокирующего преступления в Ессентуках. Одинокая мать выбрасывает свою новорожденную дочь, как мусор. Женщина спокойно приходит на рынок и избавляется от ребёнка, спрятанного в простом чёрном пакете.

Страшная история произошла в Ессентуках. 35-летняя мать двоих детей «неожиданно для самой себя» родила дочь посреди торгового центра. Женщина клянётся следователям, что не знала о своей беременности. Ребёнка родила буквально «в лосины», посреди магазина. Очевидцы вызвали медиков, но женщина сбежала с места происшествия. И, после недолгих размышлений, решила избавиться от ребёнка.

Осторожно, шокирующие кадры! Мать, родившая дочь в лосины, выбросила ребёнка, оставив малышку задыхаться в пластиковом пакете.

— Сама она объяснила, что одинока и весь её заработок — подработка пекарем на рынке. А «на шее» и так висит двое детей. Поэтому, в состоянии аффекта, она решила избавиться от ребёнка, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Дальнейшие события показаны на видео. Подозреваемая положила девочку в чёрный пластиковый пакет и, после закрытия рынка, выбросила пакет за павильонами.

К счастью, младенца успели найти и спасти. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. А вот мать может лишиться не только родительских прав, но и свободы. По статье «Покушение на убийство новорожденного ребенка» ей грозит до 4 лет колонии.

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