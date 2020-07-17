От застенок гестапо до йоги: 95-летняя ветеран стоит на голове и покоряет телевидение

Зоя Маринич — разведчица, партизанка, ветеран Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как оставаться несгибаемым в любой ситуации? Продолжать работать над собой, покорять невероятные и недоступные вершины? Получить всероссйиское признание после 90 лет? Разведчица, ветеран, учитель, йогиня и мудрец Зоя Евдокимовна Маринич считает, что любой путь начинается с доброты и любви. И на своем примере показывает: они спасают от смерти, лечат неизлечимое и дарят возможности, которые кажутся невозможными.

ОТ СМЕРТИ В ГЕСТАПО СПАСАЕТ КОРОВА

Зоя Маринич родилась 25 апреля 1925 года. Время, вспоминает женщина, было трудное и страшное. Сказать лишнего было нельзя — люди в черном приедут, заберут под локти и пиши пропало. Отказываться тоже было не принято.

— В 1941 году меня вызвали в Горком комсомола, как активистку, и предупредили: Ейск будет оккупирован, — рассказывает Зоя Евдокимовна «Комсомолке». — Для комсомольцев было два пути: бежать или в партизаны. Но на побег денег не было. А отказываться было страшно. Поэтому, не понимая, что я буду делать и на что соглашаюсь, в 16 лет я стала партизанкой.

Зоя Маринич находится в потрясающей форме — стоит на голове и покоряет телевидение Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почему в бойцы записывали даже девушек, Зоя Евдокимовна не знает. Девушка с потрясающим мужеством выполняла любую работу. И когда, спустя почти два года, зимой 1943 года ей поручили очередное задание — заминировать мост, она не сомневалась.

— Мы шли с двумя бойцами. Пока они занимались минированием, я стояла на вахте. Когда появились полицаи, мы бросились бежать. Но меня все же нагнали и повезли в гестапо, — вспоминает партизанка.

Дни и ночи слились в один страшный сон. Прошла неделя пыток — партизанка молчала. Её спасла чудесная случайность — знакомая немка, дочь соседской семьи, с которой они очень дружили, оказалась переводчицей на допросе.

— Доброта действительно спасает жизни, — с улыбкой говорит Зоя Евдокимовна. — Когда у нас отелилась корова, мы подарили её этой немецкой семье. Запомнив доброе дело, она защищала меня, говоря что я «нихт партизан». Раздается звонок. Допрашивающий офицер убегает на разговор, а она сует мне свой пропуск и шепчет: «Беги, иначе расстреляют». Я, с искалеченной ногой, кое-как прошла через посты. Как пропустили — не знаю. Чудо.

Любовь и медитации — секрет пожилой йогини Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После освобождения и лечения девушку определили в истребительный батальон войск НКВД. Потом — в разведку. О своей работе там Зоя Евдокимовна не рассказывает — военная тайна. Однако известно, что в 2013 году за службу во времена Великой Отечественной ей вручили медаль «Военная разведка». Впрочем, медали, как и войну, разведчица не любит. «Главное — каким человеком ты стал», считает Зоя Евдокимовна.

ПОБЕДИТЬ НЕПОБЕДИМОЕ

В мирное время Зоя Маринич отошла от службы, отучилась и пошла работать учительницей. 43 года она преподавала биологию и географию сотням учеников. Закаленная в горниле войны девушка была строгой, требовательной, но справедливой. Однако именно доброта и любовь привели её в профессию и остались главным жизненным ориентиром.

Всю жизнь учительницу мучила аллергия. Не просто кашель или насморк — кожа покрывалась ранками, поднималась температура. Поэтому Зоя Евдокимовна каждый год бежала из города, как только расцветала амброзия.

Гибкости Зои Евдокимовны могут позавидовать даже молодые Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— С выходом на пенсию, сами понимаете, на месяц или полтора не уедешь, — смеется разведчица. — Был выбор: мучится или победить. Но как избавиться от такой аллергии, когда никакие лекарства не помогают? Я узнала про Академию здорового образа жизни Василия Скакуна в Ставрополе. Начала заниматься дыхательной гимнастикой. Наставник сразу предупредил, что чудес не бывает. Только труд и ежедневная работа над собой. Спустя пару лет я заметила настоящие улучшения. А еще через пару непобедимая аллергия исчезла.

ЛЮБОВЬ И ТЕЛЕВИЗОР

Зоя Евдокимовна занимается йогой уже почти 19 лет. В свои 95 она с легкостью стоит на голове, показывает чудеса растяжки, садиться в «Лотос», увлекается медитациями, улыбается людям и верит: силы на любые изменения нужно черпать в любви.

— Многие думают: как начать заниматься, как победить себя. Все дело в доброте. Во внутреннем свете. Если ты ругаешь размер пенсии и жалуешься на жизнь — ты ничего не победишь. Разве что самого себя. А если будешь улыбаться людям, радоваться любой встрече и видеть хорошее — это придаст силы для любых свершений. Можно сказать, что это и есть секрет моего долголетия, — делиться тайной Зоя Евдокимовна.

Жизнь широко улыбается пенсионерке в ответ. Когда, ради смеха, она подала заявку на шоу «Старше всех», через две недели в почтовом ящике уже лежало приглашение на съемки. О невероятной старушке узнала вся страна. Как и другим наградам, Зоя Евдокимовна не придает этому большого значения.

— Я очень счастлива, если мой пример кого-то обрадует или даже вдохновит. Я не считаю себя особенной. Но я очень хотела бы передать свою улыбку и свои самые теплые пожелания людям, которые будут читать ваш текст. Скажите им пожалуйста, что, пусть я их и не знаю, но очень люблю! Спасибо!