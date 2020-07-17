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От застенок гестапо до йоги: 95-летняя ветеран стоит на голове и покоряет телевидение

В беседе с «КП» разведчица Зоя Маринич рассказала о войне и раскрыла секреты своего удивительного здоровья
Андрей ЗобовАндрей ЗобовАндрейЗобов
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Зоя Маринич — разведчица, партизанка, ветеран

Зоя Маринич — разведчица, партизанка, ветеран

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как оставаться несгибаемым в любой ситуации? Продолжать работать над собой, покорять невероятные и недоступные вершины? Получить всероссйиское признание после 90 лет? Разведчица, ветеран, учитель, йогиня и мудрец Зоя Евдокимовна Маринич считает, что любой путь начинается с доброты и любви. И на своем примере показывает: они спасают от смерти, лечат неизлечимое и дарят возможности, которые кажутся невозможными.

ОТ СМЕРТИ В ГЕСТАПО СПАСАЕТ КОРОВА

Зоя Маринич родилась 25 апреля 1925 года. Время, вспоминает женщина, было трудное и страшное. Сказать лишнего было нельзя — люди в черном приедут, заберут под локти и пиши пропало. Отказываться тоже было не принято.

— В 1941 году меня вызвали в Горком комсомола, как активистку, и предупредили: Ейск будет оккупирован, — рассказывает Зоя Евдокимовна «Комсомолке». — Для комсомольцев было два пути: бежать или в партизаны. Но на побег денег не было. А отказываться было страшно. Поэтому, не понимая, что я буду делать и на что соглашаюсь, в 16 лет я стала партизанкой.

Зоя Маринич находится в потрясающей форме — стоит на голове и покоряет телевидение

Зоя Маринич находится в потрясающей форме — стоит на голове и покоряет телевидение

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почему в бойцы записывали даже девушек, Зоя Евдокимовна не знает. Девушка с потрясающим мужеством выполняла любую работу. И когда, спустя почти два года, зимой 1943 года ей поручили очередное задание — заминировать мост, она не сомневалась.

— Мы шли с двумя бойцами. Пока они занимались минированием, я стояла на вахте. Когда появились полицаи, мы бросились бежать. Но меня все же нагнали и повезли в гестапо, — вспоминает партизанка.

Дни и ночи слились в один страшный сон. Прошла неделя пыток — партизанка молчала. Её спасла чудесная случайность — знакомая немка, дочь соседской семьи, с которой они очень дружили, оказалась переводчицей на допросе.

— Доброта действительно спасает жизни, — с улыбкой говорит Зоя Евдокимовна. — Когда у нас отелилась корова, мы подарили её этой немецкой семье. Запомнив доброе дело, она защищала меня, говоря что я «нихт партизан». Раздается звонок. Допрашивающий офицер убегает на разговор, а она сует мне свой пропуск и шепчет: «Беги, иначе расстреляют». Я, с искалеченной ногой, кое-как прошла через посты. Как пропустили — не знаю. Чудо.

Любовь и медитации — секрет пожилой йогини

Любовь и медитации — секрет пожилой йогини

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После освобождения и лечения девушку определили в истребительный батальон войск НКВД. Потом — в разведку. О своей работе там Зоя Евдокимовна не рассказывает — военная тайна. Однако известно, что в 2013 году за службу во времена Великой Отечественной ей вручили медаль «Военная разведка». Впрочем, медали, как и войну, разведчица не любит. «Главное — каким человеком ты стал», считает Зоя Евдокимовна.

ПОБЕДИТЬ НЕПОБЕДИМОЕ

В мирное время Зоя Маринич отошла от службы, отучилась и пошла работать учительницей. 43 года она преподавала биологию и географию сотням учеников. Закаленная в горниле войны девушка была строгой, требовательной, но справедливой. Однако именно доброта и любовь привели её в профессию и остались главным жизненным ориентиром.

Всю жизнь учительницу мучила аллергия. Не просто кашель или насморк — кожа покрывалась ранками, поднималась температура. Поэтому Зоя Евдокимовна каждый год бежала из города, как только расцветала амброзия.

Гибкости Зои Евдокимовны могут позавидовать даже молодые

Гибкости Зои Евдокимовны могут позавидовать даже молодые

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— С выходом на пенсию, сами понимаете, на месяц или полтора не уедешь, — смеется разведчица. — Был выбор: мучится или победить. Но как избавиться от такой аллергии, когда никакие лекарства не помогают? Я узнала про Академию здорового образа жизни Василия Скакуна в Ставрополе. Начала заниматься дыхательной гимнастикой. Наставник сразу предупредил, что чудес не бывает. Только труд и ежедневная работа над собой. Спустя пару лет я заметила настоящие улучшения. А еще через пару непобедимая аллергия исчезла.

ЛЮБОВЬ И ТЕЛЕВИЗОР

Зоя Евдокимовна занимается йогой уже почти 19 лет. В свои 95 она с легкостью стоит на голове, показывает чудеса растяжки, садиться в «Лотос», увлекается медитациями, улыбается людям и верит: силы на любые изменения нужно черпать в любви.

— Многие думают: как начать заниматься, как победить себя. Все дело в доброте. Во внутреннем свете. Если ты ругаешь размер пенсии и жалуешься на жизнь — ты ничего не победишь. Разве что самого себя. А если будешь улыбаться людям, радоваться любой встрече и видеть хорошее — это придаст силы для любых свершений. Можно сказать, что это и есть секрет моего долголетия, — делиться тайной Зоя Евдокимовна.

Жизнь широко улыбается пенсионерке в ответ. Когда, ради смеха, она подала заявку на шоу «Старше всех», через две недели в почтовом ящике уже лежало приглашение на съемки. О невероятной старушке узнала вся страна. Как и другим наградам, Зоя Евдокимовна не придает этому большого значения.

— Я очень счастлива, если мой пример кого-то обрадует или даже вдохновит. Я не считаю себя особенной. Но я очень хотела бы передать свою улыбку и свои самые теплые пожелания людям, которые будут читать ваш текст. Скажите им пожалуйста, что, пусть я их и не знаю, но очень люблю! Спасибо!

Зоя Евдокимовна уверена, что здоровый дух дает силы для закалки тела

Зоя Евдокимовна уверена, что здоровый дух дает силы для закалки тела

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

портрет явления