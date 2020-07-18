2020-07-18T14:23:04+03:00
Общество

На Ставрополье привезут четырех именитых артистов за 45 млн рублей

Точных имен не разглашают. "КП - Северный Кавказ" узнала их по описанию
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте госзакупок появился тендер Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья на организацию фестиваля "PyroFivePeaks – 2021" и Международного музыкального фестиваля. За 45,8 миллиона рублей исполнитель должен устроить оба мероприятия и привлечь на него больших артистов. Каких именно - не говорится, но есть описание. "КП - Северный Кавказ" по документам закупки предполагает, какие звезды приедут в Ставропольский край.

ЗАГАДКА №1

Артист - девушка. Участник популярного музыкального шоу талантов на российском телевидении, участник «Евровидения» (самостоятельно или в составе группы) от России (по результатам конкурса должен был оказаться в топ-3 исполнителей). Победитель премии журнала Glamour «Женщина года» в номинации «Певица года» и номинации «ЗВЕЗДАONLINE», номинирована на премию Муз-ТВ в номинации «Прорыв года», не менее двух раз номинирована на премию RU.TV, участвовала в фестивале «Песня года» и стала не менее двух раз победителем в номинации «Песня года», побеждала в премии «VK Music Awards». Четыре альбома в жанрах поп или дип-хаус.

Ответ: Елена Темникова. Певица выступала на "Евровидении" в составе группы Serebro, коллектив занял третье место. Самые популярные на сегодня песни (здесь и далее - по данным "Яндекс.Музыки") - "Не модные", "Импульсы", "Неон".

Елена Темникова Фото: Евгения ГУСЕВА

Елена ТемниковаФото: Евгения ГУСЕВА

ЗАГАДКА №2

Артист - мужчина. Победитель премии «RU.TV» в номинации «Прорыв года», победитель премии «Fashion People Awards» в номинации «Прорыв года». Номинирован на премию «RU.TV» и "Муз-ТВ" в номинации «Лучший хип-хоп проект». Участвовал в рэп-батлле «Versus Межсезонье» и победил в нем. Шесть альбомов в жанре русский рэп, танцевальная музыка, хаус, поп-рэп.

Ответ: Feduk (Федор Инсаров). Хиты - "Розовое вино", "Хлопья летят наверх", "Останься".

Feduk Фото: Михаил ФРОЛОВ

FedukФото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАГАДКА №3

Артист - женщина. Участвовала не менее чем в одном телешоу на телевидении. Попала в рейтинг Forbes «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» не ниже 6 места, получала награду премии «Жара Music Awards» в номинации «Ты просто Cosmo». Два студийных альбома, восемь фильмов или сериалов.

Ответ: Ольга Бузова. Лучшие треки - "Орбит без сахара", "Водица", "Мандаринка".

Ольга Бузова Фото: Архив "КП"

Ольга БузоваФото: Архив "КП"

ЗАГАДКА №4 - самая сложная (мы сами ее не разгадали)

Артист - мужчина. Поет в жанрах поп, альтернативный рэп, хип-хоп, рэп, регги, электронная музыка, блюз. Не менее двух песен попали в годовые топ чарты «Apple Music Топ-100 в России» и «TopHit City & Country Radio – Top Year-End Hits (Russia)».

Ответ: (предположительно) Artik & Asti. Еще варианты - Макс Барских (но не те жанры), Тима Белорусских (но не те жанры) и другие. Самые прослушиваемые песни группы - "Девочка, танцуй", "Грустный дэнс", "Все мимо".

Отметим, что при составлении документации заказчик, скорее всего, пользовался только Википедией. Многие критерии, по которым мы определили артистов, упоминались в статьях о той или иной звезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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