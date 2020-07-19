2020-07-19T02:54:41+03:00
Политика

"Я пехотинец Путина": Кадыров требует от президента Зеленского новых извинений

Глава Чечни уличил лидера Украины в лицемерии
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Рамзан Кадыров требует от Владимира Зеленского новых извинений. Лидер Чечни выпустил с комментарием в социальных сетях после просмотра интервью президента Украины с Дмитрием Гордоном.

Зеленский прокомментировал извинения по поводу ролика, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу "Чистый News". В видео, по словам президента Украины, плачет актер, игравший Кадырова.

Зеленский - об извинениях к Кадырову.Видео: Telegram-канал Рамзана Кадырова

- Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, - написал Кадыров.

Лидера Чечни оскорбило, что Зеленский меняет версии произошедшего - он просит президента Украины "твёрдо определиться со своей позицией". Иначе Кадыров обещал предстать перед лидером соседнего государства как "сын Первого Президента Чеченской Республики", "пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа".

- Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? - задается вопросом Кадыров.

По мнению главы Чечни, Зеленский исполняет волю Запада.

- Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите своё слово! Выстройте правильные, добрососедские отношения с Россией, - сказал лидер Чеченской Республики.

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В шуточном ролике «Квартала 95» были использованы кадры с плачущим главой Чечни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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