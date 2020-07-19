«Провисели вниз головой»: в Нальчике на аттракционе зависли люди

Инцидент произошел сегодня, 19 июля в столице Кабардино-Балкарии. Так, в одном из парков Нальчика дети со взрослыми купили билет и решили прокатиться на захватывающем аттракционе.

Однако, отдыхающие не догадывались, что получат дополнительную порцию экстрима.

По непонятным пока причинам, карусель перевернула пассажиров, а вот спустить назад уже не смогла. По словам очевидцев, дети со взрослыми около 10 минут провисели вниз головой.

В сети появилось видео с место событий. На кадрах слышны комментарии гуляющих в парке людей: они переживают за самых маленьких пассажиров и возмущаются бездействием администраторов карусели.

К счастью, детей и взрослых через какое-то время удалось снять с аттракциона. Сейчас все пассажиры в безопасности. Однако, по словам очевидцев и тех, кто застрял на карусели, администрация парка не принесла даже свои извинения перед ними:

Дети и взрослые застряли на аттракционе в Нальчике.

- Я висел также на этом же аттракционе. Видео сняла моя подруга. Мы везде его распространяем. Парк закрыл комментарии. Никак не реагирует на наши жалобы. И никто не принес никаких извинений, - пишет участник происшествия в нальчинском парке.

Официальных комментариев от администрации парка по данному инциденту пока не поступало

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