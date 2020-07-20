Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 июля 2020: опять много больных

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 20 июля 2020. Рассказываем, как складываются дела с COVID-19 в регионе. Число выздоровевших, вылечивших и умерших - в материале «КП - Северный Кавказ».

Оперативный штаб по борьбе с COVID-20 сообщает, что на 19 июля в Ставропольском крае зафиксировали 6889случаев заболевания (за сутки +123 новый случай).

Число умерших достигло 128. Еще 30 человек выздоровели и были выписаны из-под меднаблюдения. Так, число тех, кто смог победить болезнь, приближается уже к отметке в 4,5 тысячи.

- Мы постоянно работаем над выявлением новых случаев заболевания. Для этого сейчас в крае ежедневно проводится около 3,2 тысячи тестов. Так мы получаем возможность своевременно «увидеть» тех, кто заразился, и пресечь цепочку распространения инфекции, взяв таких пациентов под наблюдение врачей, - прокомментировал губернатор региона. По его словам, большинство вновь выявляемых случаев связаны с распространением болезни внутри семей, между родственниками.

В Минздраве Ставрополья рассказали, как сохранить здоровье в условиях жаркой погоды. Волны удушающей жары, недавно захлестнувшие край, резко повысили тепловую нагрузку на организм у людей в пожилом возрасте. Особенно тяжело пришлось людям с избыточным весом и хроническими заболеваниями.

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