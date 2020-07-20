На Кавказе фигуристой горянке угрожают расправой за вызывающие танцы

Слава в интернете — разная. Для молодой осетинки с модельной внешностью (рост 172 см, вес 51 кг) из станицы Змейской — это сто тысяч фанатов в Instagram и свыше миллиона — в популярном сегодня TikTok. Подписчиков из разных уголков мира фигуристая девушка привлекла нескромными танцами в обтягивающей пижаме и мини.

Девушка прославилась вызывающими танцами в спальне.

Но виртуальная слава — до поры до времени. Сегодня известность Алины Б. — реальная, и грозит ей большими неприятностями. Земляки обещают отомстить красотке за «непристойное для горянки поведение», оскорбляющее народ и республику Северная Осетия.

Роликом восхищаются мужчины-иностранцы, но возмущаются кавказцы.

- Спортсмены тренируются годами, чтобы прославить свою маленькую Осетию. А тут за считанные дни, недели «прославились». Позор, - считают местные. - Надеюсь, я увижу, как ее публично казнят.

Фото: соцсети героини публикации

Досталось и однофамильцам блогерши — ведь на Кавказе честь фамилии то же, что честь семьи. В сети люди спешат откреститься от кровных уз со «звездой» TikTok или вступают в словесную перепалку.

Почему звезде «ТикТока» с Северного Кавказа грозят расправой за славу 00:00 00:00

- Если бы я поблизости жил, не только поругал бы, но *** [избил — прим. Ред.] бы за свою фамилию! - отвечает однофамилец популярной в соцсетях осетинки. - Я уже начал обзванивать своих однофамильцев.

- Поверьте, из фамилии к ней уже неоднократно приезжали и объясняли! Но толку нет — вас женщин же не переубедишь, - отвечает на критику и другой мужчина с той же фамилией.

И хотя на странице Алины сотни комментариев с проклятиями и угрозами, она продолжает выкладывать провокационные ролики. За нее хейтерам отвечают друзья:

- Не тебе судить. У неё есть парень, чтобы ей говорить, что можно, что нельзя.