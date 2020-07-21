Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 21 июля 2020: COVID-19 переболели больше 4 тысяч человек

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 21 июля 2020: провели почти 254 тысячи тестов на COVID-19. По замечанию главы оперштаба СК губернатора Владимира Владимирова, только с 15 июля проведено почти 17 тысяч обследований на COVID-19.

За все время болезнь подтвердилась у 6990 человек, в том числе еще у 101 жителя за сутки. Скончались с начала пандемии 130 пациентов с коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 4481 житель края. Карантин прошли больше 42 тысяч человек.

На Ставрополье резко подскочила заболеваемость: коронавирус в крае 00:00 00:00

- Лечение в стационаре получают 583 пациента: 67 – в тяжелом состоянии, в том числе 25 – на аппаратах ИВЛ, 360 – в состоянии средней степени тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии, - уточнили в региональном Минздраве последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае. - Койки для больных коронавирусом свободны на 79%. На 75% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.